Chiara Ferragni

Il cuore di Chiara Ferragni è tornato a battere: il suo nuovo fidanzato è Giovanni Tronchetti Provera.

Covermedia

A confermare l'indiscrezione delle ultime settimane è «Chi», che ha pubblicato le foto della nuova coppia a St. Moritz. L'imprenditrice digitale e il manager si sono concessi una fuga romantica, lontano da tutto e da tutti.

Chiara e Giovanni sono stati fotografati nella casa di lui, tra baci e abbracci. Il feeling è evidente e l'influencer appare finalmente spensierata, come non si vedeva da tempo anche per via delle vicende giudiziarie legate al pandoro gate.

Dato che i ristoranti della zona sono chiusi in attesa della stagione sciistica, i due si sono preparati un pranzo casalingo: pollo fritto e patatine.

L'influencer non ha ancora postato sui social la relazione

I due si sono incontrati ad agosto a Ibiza (anche se già si conoscevano per via della scuola milanese frequentata dai rispettivi figli) e da allora è nato un sentimento che è via via cresciuto.

Per il momento l'imprenditrice digitale ha scelto di non mostrare il nuovo compagno sui social. Il motivo è semplice: Tronchetti Provera è molto riservato.

Sia il suo matrimonio che la sua separazione da Nicole Moellhausen, imprenditrice di origini tedesche da cui ha avuto tre figli, sono avvenute senza clamore.

Nel frattempo è stato firmato l'accordo di separazione

Intanto è arrivata la firma di Ferragni e Fedez sull'accordo di separazione. Il rapper non dovrà versare alcun assegno di mantenimento all'ex moglie, ma pagherà le scuole, le spese mediche e per le attività sportive di Leone e Vittoria.

I Ferragnez si sono accordati anche sull'esposizione mediatica dei figli. Per postare foto e video dei bambini sui social dovranno chiedersi reciprocamente l'autorizzazione.

