Il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione sulla base dell'accordo presentato dall'ex coppia.

Fedez e Chiara Ferragni sono più una coppia neppure per la legge: il Tribunale di Milano ha pronunciato la loro separazione. La decisione è stata presa dai giudici che hanno confermato le condizioni concordate dai coniugi con il ricorso depositato nel mese di novembre.

Gli avvocati del rapper, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, contattati dall'Ansa, hanno confermato che, «nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall'influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell'interesse dei loro figli».

La rottura tra i Ferragnez non è avvenuta in maniera pacifica e negli ultimi mesi non sono mancate frecciatine social da entrambe le parti.

La Ferry ora ha anche un nuovo compagno: il manager Giovanni Tronchetti Provera, che ha già conosciuto i piccoli Leone e Vittoria. Per Federico Luca molti flirt attribuiti soprattutto nei mesi estivi, ma ad oggi nessuna storia ufficiale.