La famiglia del nuovo compagno di Chiara Ferragni corre ai ripari

La madre di Giovanni Tronchetti Provera, il nuovo compagno di Chiara Ferragni ed erede di Pirelli, è inflessibile: niente foto sui social e divieto di utilizzare la casa di famiglia.

Non c'è pace per Chiara Ferragni, che continua a essere il personaggio più discusso del momento.

Dopo la sua separazione da Fedez, l'imprenditrice digitale è stata avvistata più volte in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera, erede della famiglia Pirelli, scatenando nuove indiscrezioni sulla sua vita sentimentale.

Le prime immagini della presunta coppia sono state pubblicate da diverse testate, mostrando i due durante una cena a Milano tra sorrisi e sguardi complici.

Peccato che non tutti siano felici per loro: in prima linea tra i contrari c'è la madre del rampollo, Cecilia Pirelli, che avrebbe imposto veti severi alla socialite, come riporta Gabriele Parpiglia.

Vietato usufruire della casa di famiglia in montagna

«So che Cecilia Pirelli, ovvero la madre di Giovanni, è contraria a questa storia, tanto che avrebbe fatto rimuovere delle foto scattate da Chiara dai social. In una si vedeva una foto di famiglia, in un'altra una parte del letto della loro casa a St. Moritz. Cecilia ha messo un veto sull'usufruire della loro casa in montagna e infatti questo weekend appena passato me li hanno segnalati in un'altra località», scrive il giornalista, portando come prova la foto postata e poi cancellata da Ferragni durante il fine settimana.

«Loro (la famiglia Pirelli-Tronchetti Provera, ndr) sono sempre stati lontani dai riflettori, ma trovarsi in questa valanga di esposizione mediatica, io credo che, a prescindere dal cognome, sia una cosa che ti fa malissimo», ha aggiunto Parpiglia.

Il rinvio a giudizio per truffa aggravata

Dopo lo scandalo del Pandoro-gate, a gennaio 2025 l'influencer è stata ufficialmente rinviata a giudizio per truffa aggravata, a seguito delle indagini che hanno messo in dubbio la trasparenza delle donazioni legate ad alcune sue iniziative promozionali.

Secondo le accuse, le donazioni promesse non sarebbero state effettuate nei modi dichiarati, portando l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a multarla per un milione di euro per pratiche commerciali scorrette. Il processo è previsto per settembre, e il caso continua a occupare le prime pagine dei giornali.

Anche l'ex marito sotto l'occhio del ciclone mediatico

Se Ferragni è travolta dalle polemiche, anche Fedez non è immune dai riflettori del gossip. In un recente scoop, Fabrizio Corona ha sganciato una bomba, rivelando che il rapper avrebbe avuto una relazione extraconiugale durata sei anni con Angelica Montini, figlia di una nota famiglia dell'imprenditoria italiana.

La relazione segreta sarebbe iniziata prima del matrimonio con Chiara e proseguita nel tempo. Secondo Corona, l'influencer avrebbe scoperto il tradimento attraverso un messaggio inviato per errore dal rapper, che avrebbe scatenato la crisi definitiva tra i due.