L'influencer Chiara Ferragni (foto d'archivio). KEYSTONE

Chiara Ferragni è stata vista all'aeroporto con Giovanni Tronchetti Provera, che l'ha accolta con un sorriso e poi l'ha accompagnata. Potrebbe essere l'inizio di una nuova storia?

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Chiara Ferragni ha finalizzato da poco - il 23 luglio - il suo divorzio con l'ex marito Fedez.

Alcuni giorni dopo è stata avvistata in aeroporto con Giovanni Tronchetti Provera, con il quale aveva avuto una breve relazione.

I due sono stati fotografati mentre camminavano, con lui che le portava la valigia.

Potrebbe essere questo il riavvicinamento tra l'influencer e l'imprenditore? Mostra di più

Dopo un periodo di assenza dalla scena pubblica, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati avvistati insieme all'aeroporto di Milano come riferisce «Chi».

L'incontro, avvenuto il 25 luglio, ha subito catturato l'attenzione dei media, con una foto che ha rapidamente fatto il giro del web.

Nell'immagine, si vedono i due camminare fianco a fianco, con lui che si occupa della valigia dell'influencer. Questo gesto, seppur semplice, è stato interpretato da molti come un segno di una ritrovata complicità.

Giovanni era presente per accoglierla al suo arrivo, dopo che Chiara aveva trascorso alcuni giorni di relax a Mykonos con la sorella Valentina.

La breve relazione

In passato, i due avevano avuto una breve relazione, iniziata dopo la separazione di lei da Fedez. Ma il loro rapporto sembrava essersi interrotto, anche a causa di un possibile riavvicinamento di Giovanni alla moglie, Nicole Moelhausen.

Nonostante la mancanza di dichiarazioni ufficiali, i silenzi sui social avevano lasciato intendere che qualcosa si fosse incrinato.

L'inizio di una nuova libertà sentimentale

Il riavvicinamento in aeroporto arriva in un momento significativo per l'influencer, che ha appena finalizzato il divorzio dal rapper il 23 luglio 2025.

Il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza definitiva, stabilendo l'affidamento condiviso dei figli e nessun assegno di mantenimento per lei, che ha scelto una separazione rapida e consensuale.

Per la 38enne di Cremona potrebbe essere questo il primo segnale di una nuova libertà sentimentale. Con il divorzio ormai alle spalle, è pronta a voltare pagina e a riscrivere la sua vita, sia privata che pubblica.

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'IA.