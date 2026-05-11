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Al compleanno dell'influencer Chiara Ferragni e Josè Hernandez ufficializzano la loro storia con un dolce scatto su Instagram

ai-scrape

11.5.2026 - 08:52

Chiara Ferragni (Foto d'archivio).
Chiara Ferragni (Foto d'archivio).
Imago

L'influencer ha scelto la festa per i suoi 39 anni, celebrati in una lussuosa villa sulle sponde del Lago di Como, per mostrarsi al pubblico con il nuovo compagno.

Sara Matasci

11.05.2026, 08:52

11.05.2026, 09:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Chiara Ferragni ha festeggiato i 39 anni in una lussuosa villa situata sulle rive del Lago di Como, circondata dalle persone a lei più care.
  • L'influencer ha colto l'opportunità per rendere pubblica ufficialmente, dopo le tante indiscrezioni, la sua nuova relazione con Josè Hernandez.
  • La coppia ha condiviso una foto su Instagram che ritrae i due seduti vicini davanti alla torta, con sguardi complici e sorrisi che parlano chiaro.
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Il 7 maggio Chiara Ferragni ha compiuto i 39 anni e questa domenica ha festeggiato l'evento, circondata dalle persone a lei più care, in una lussuosa villa situata sulle rive del Lago di Como. Un occasione che ha segnato anche un momento importante per la sua vita privata.

L'influencer ha infatti colto l'opportunità per rendere pubblica ufficialmente, dopo le tante indiscrezioni che sono circolate nelle ultime settimane, la sua nuova relazione con Josè Hernandez.

Come riporta, tra gli altri, «Leggo», la coppia ha condiviso una foto su Instagram che ritrae i due seduti vicini davanti alla torta, con sguardi complici e sorrisi che parlano chiaro.

È stato il compagno a pubblicare lo scatto per primo e successivamente la neo-39enne ha ricondiviso l'immagine sui suoi profili.

Ecco la foto pubblicata da Josè e poi ricondivisa da Chiara nelle sue storie.
Ecco la foto pubblicata da Josè e poi ricondivisa da Chiara nelle sue storie.
Foto IG

Ricordiamo che i due erano stati visti insieme per la prima volta a marzo di quest'anno e da allora si sono susseguiti gli «avvistamenti» della coppia, senza che però quest'ultima aveva mai ritenuto di voler rendere pubblica la nuova storia d'amore. Almeno fino a ieri.

Tra gli ospiti dell'evento erano presenti anche le sorelle della festeggiata, ossia Valentina e Francesca Ferragni, che avevano già avuto modo di conoscere Hernandez in precedenza.

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