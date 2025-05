Ecco come e dove Chiara Ferragni festeggia il compleanno

Chiara Ferragnia ha festeggiato il suo compleanno ad Abu Dhabi, segnando un nuovo inizio dopo un periodo difficile. Con fiducia nel futuro, l'influencer italiana si mostra serena e pronta a nuove sfide.

Chiara Ferragni ha celebrato il suo 38° compleanno il 7 maggio ad Abu Dhabi, dove si trovava per motivi di lavoro.

Come riporta, tra gli altri, «Vanity Fair», l'influencer ha condiviso su Instagram un messaggio di gratitudine per gli auguri ricevuti, accompagnato da una foto con una piccola torta.

«Grazie a tutti per gli auguri, per l'affetto, per il supporto e per avermi fatta sentire me stessa più di prima. Spero davvero che il meglio debba ancora venire, perché è quello che succede quando vivi la tua vera te stessa», ha scritto.

Un momento di rinascita

Tra i tanti auguri ricevuti, spiccano quelli della madre Marina Di Guardo, che ha pubblicato su Instagram una serie di foto della figlia, ricordando con affetto il giorno della sua nascita.

Anche la sorella minore Francesca ha condiviso un ricordo d'infanzia, mentre l'amica Veronica Ferraro ha rievocato il loro primo incontro all'università.

Questo compleanno, come scrive la rivista, segna per l'imprenditrice digitale un momento di rinascita, dopo mesi di sfide sia professionali che personali. Di recente ha assunto il controllo di Fenice, la società che gestisce i suoi marchi, diventandone azionista di maggioranza.

«È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che vada tutto bene quando non va. È assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare», ha dichiarato su Instagram.

D'altra parte, l'influencer dovrà affrontare un processo a settembre per il caso del pandoro, ma si dice fiduciosa di poter dimostrare la sua innocenza.

«Noi non vogliamo nient’altro, veramente»

Sul fronte sentimentale, dopo la separazione da Fedez, Chiara ha trovato l'amore con Giovanni Tronchetti Provera, una relazione che mantiene lontana dai riflettori.

In un recente video su TikTok ha parlato dell'importanza di un amore sano e rispettoso, sottolineando il valore dell'intelligenza emotiva.

«Se tu sei un uomo e hai intelligenza emotiva e rispetto per la tua donna, la ami, dimostri di amarla, non la prendi per i fondelli, non la tratti male… noi non vogliamo nient’altro, veramente», ha affermato, riflettendo su ciò che ha trovato nella sua nuova relazione.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.