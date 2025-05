Insieme alle sorelle Valentina e Francesca nel podcast «Storie oltre le Stories», Chiara Ferragni si apre su relazioni tossiche, indipendenza femminile e insicurezze maschili. Le sue parole arrivano a pochi giorni dalla rottura con Giovanni Tronchetti Provera.

Covermedia Covermedia

Nella nuova puntata del podcast «Storie oltre le Stories», condotto da Valentina Ferragni, le due protagoniste sono state proprio le sorelle Chiara e Francesca.

Il tema dell'episodio – «le donne indipendenti che fanno paura» – arriva in un momento particolarmente delicato per l'influencer, reduce dalla fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, tornato presumibilmente dalla moglie Nicole Moellhausen.

«Noi ci consideriamo tutte donne forti – ha detto Valentina –. Ma secondo voi questo spaventa gli uomini?».

A rispondere è Chiara, che parla con fermezza e consapevolezza: «Tutti vogliono la donna forte, indipendente, che lavora e si fa rispettare. Ma quando poi ce l'hanno accanto, sono pochissimi quelli che non si sentono minacciati nel proprio ego. Sono loro gli uomini giusti, gli unici da tenere».

«Tutte noi siamo state in relazioni tossiche»

Le sue parole risuonano come un bilancio. La storia con il manager erede di Pirelli, iniziata tra sorrisi estivi e brevi fughe romantiche, si è conclusa con un ritorno al passato per lui.

Le immagini del bacio con l'ex moglie Nicole a Portofino, pubblicate da «Chi», sembrerebbero aver suggellato la fine.

Intanto l'imprenditrice digitale aveva già iniziato a riflettere su cosa significa amare, e farsi amare, da donna libera: «La maggior parte delle persone dice di voler stare con donne così, poi però cercano di ridurle, renderle più piccole».

Durante il podcast, Chiara racconta l'illusione di certi amori sbagliati. «Tutte noi siamo state in relazioni tossiche, con persone che ci hanno fatto del male. E a volte, lo abbiamo accettato, anche solo per un po'. È successo anche a me, in più di una relazione».