Chiara Ferragni

L’ex regina dei social media passa al contrattacco e dichiara battaglia: contestata la violazione da parte dell’azienda cartiera bergamasca del contratto in essere.

Chiara Ferragni, un tempo regina indiscussa dei social media, si trova ora in una battaglia legale contro l'azienda cartiera Pigna, che ha rescisso unilateralmente il contratto con l'influencer senza alcun preavviso.

La controversia è stata portata alla luce da una nota diffusa dall'ufficio stampa di Ferragni, in cui si contesta la violazione del contratto da parte di Pigna e la legittimità della loro decisione di interrompere i rapporti commerciali.

Ad annunciare la tempesta è stato il suo ufficio stampa con una nota tagliente: «Fenice, società licenziante dei marchi Chiara Ferragni, contesta la violazione da parte di Pigna del contratto in essere e la legittimità della unilaterale interruzione dei rapporti commerciali da parte di Pigna».

La società Fenice, che detiene i diritti dei marchi di Chiara Ferragni, ha espresso forte disapprovazione per il modo in cui Pigna ha gestito la situazione, in particolare per aver comunicato la fine della collaborazione pubblicamente sui social media prima ancora di informare direttamente l'influencer, colpita in precedenza da una sanzione da 1,4 milioni di euro da parte dell'Antitrust nel caso Balocco.

«L’illegittimità della decisione di Pigna – continua il comunicato della Fenice – è stata aggravata dalla scelta dell'azienda di comunicare al pubblico, prima ancora che a Fenice, la cessazione del rapporto di partnership. Una scelta evidentemente strumentale e contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. In questo contesto, Fenice si riserva di agire nelle sedi più opportune a tutela dei propri interessi».

Covermedia