Chiara Ferragni e l'inviato di «Striscia la notizia» Valerio Staffelli.

Chiara Ferragni è tornata a parlare di Fedez, con il quale non ha mantenuto un buon rapporto dopo la separazione.

Covermedia

La 37enne ha rilasciato dichiarazioni forti a «Striscia la notizia». L'inviato Valerio Staffelli l'ha raggiunta per consegnarle il Tapiro d'oro perché Fedez, in gara al prossimo «Festival di Sanremo», nella serata dedicata ai duetti e alle cover ha scelto di cantare con Marco Masini la celebre canzone «Bella stronza». A detta di molti una dedica all'ex moglie.

«Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui», ha commentato l'influencer. Staffelli ha replicato: «Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?».

«Sono d'accordo», ha risposto la Ferragni per poi aggiungere: «Non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino. Sto meglio senza Federico, non era una bella relazione».

Dallo scorso agosto l'imprenditrice digitale è legata al manager Giovanni Tronchetti Provera, una relazione vissuta lontano da riflettori per volere della famiglia di lui, da sempre molto riservata.

Covermedia