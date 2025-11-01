Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»

L'influencer italiana Chiara Ferragni (foto d'archivio). IMAGO/ABACAPRESS

Dopo un periodo segnato da scandali e separazioni, Chiara Ferragni sembra aver trovato un nuovo equilibrio tra la sua vita privata e professionale, grazie anche al legame con Giovanni Tronchetti Provera.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo mesi difficili, Chiara Ferragni dice di aver trovato un nuovo inizio e conferma la relazione con Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata».

I rapporti con Fedez sembrano più distesi: sono stati visti insieme davanti alla scuola dei figli, mentre lui presenta il suo libro autobiografico.

Tra «pandoro-gate» e separazione, il 2024 l'ha costretta a riorganizzare le priorità: famiglia e figli restano il suo riferimento e la sua forza. Mostra di più

Chiara Ferragni ha affrontato un periodo di grandi cambiamenti, sia nella sfera personale che professionale. Dopo mesi difficili, l'influencer ha trovato un nuovo inizio, consolidando il suo rapporto con Giovanni Tronchetti Provera.

In un'intervista a «Cosmopolitan Spagna», l'imprenditrice digitale ha espresso la sua felicità: «Sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Amo l'amore in tutte le sue forme».

La relazione con l'erede dell'impero Pirelli è diventata pubblica la scorsa estate, quando la donna ha condiviso sui social una foto di coppia.

Anche il rapporto con l'ex marito Fedez sembra essersi disteso. I due sono stati visti insieme davanti alla scuola dei loro figli, accompagnati da Tronchetti Provera, i cui figli frequentano lo stesso istituto.

Intanto il rapper è tornato sotto i riflettori con il suo libro autobiografico «L'acqua è più profonda di come sembra da sopra», che esplora la sua vita dopo la separazione, le sue amicizie e le esperienze a Sanremo.

«Il 2024 mi ha insegnato a gestire le difficoltà»

Il 2024 è stato un anno particolarmente impegnativo per Ferragni, segnato dallo scandalo del «pandoro-gate» e dalla separazione dall'ex marito. Ma l'influencer ha trovato forza nella sua famiglia e nei suoi amici.

«Il 2024 mi ha insegnato a gestire le difficoltà e a dare priorità ai problemi urgenti», ha detto. Al centro della sua vita restano i suoi figli, Leone e Vittoria, che considera la sua fonte di ispirazione e forza.

Accanto a lei, la madre Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina, che l'hanno sostenuta nei momenti difficili. Ferragni continua a navigare le sfide della vita con determinazione, trovando conforto e stabilità nei suoi affetti più cari.