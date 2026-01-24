Immagine, moda e riposizionamento dopo mesi di silenzio.
Chiara Ferragni è di nuovo protagonista.
Dopo un periodo di esposizione mediatica ridotta e selettiva, l'imprenditrice digitale riappare davanti alla macchina fotografica con un progetto che segna una svolta misurata ma significativa: una nuova campagna realizzata con Guess.
Un ritorno che non ha il sapore dell'azzardo, ma quello della continuità professionale, in un momento in cui ogni scelta viene osservata con attenzione.
Le immagini, diffuse attraverso i canali ufficiali del brand e rilanciate sui profili della 38enne, riportano la Ferragni nel ruolo che l'ha resa un riferimento globale: volto di una moda accessibile, riconoscibile e fortemente legata al linguaggio digitale.
La campagna punta su uno stile essenziale, pulito, lontano da eccessi narrativi, inserendosi nel percorso di rinnovamento visivo intrapreso da Guess negli ultimi anni.
«La moda è sempre stato il mio primo linguaggio»
Il ritorno davanti all'obiettivo assume un valore simbolico anche alla luce del momento personale e pubblico attraversato dalla CEO di TBS Crew Srl. Proprio in questo contesto, la scelta di rimettere al centro il lavoro appare coerente con quanto dichiarato in passato.
Come ha spiegato in un'intervista a «Vogue Italia»: «La moda è sempre stato il mio primo linguaggio. Anche nei momenti più complessi, il lavoro resta il punto fermo».
Secondo fonti di settore e comunicazioni ufficiali, la collaborazione con Guess rientra in una strategia di posizionamento che privilegia partner consolidati e progetti ad alta riconoscibilità, evitando operazioni estemporanee.