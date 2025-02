Chiara Ferragni

Dopo un lungo periodo di assenza, l'influencer torna alla Milano Fashion Week come ospite speciale della sfilata Dsquared2. Tra entusiasmo e nuovi progetti, Ferragni racconta il suo ritorno alla moda.

Dopo quasi due anni lontana dalle sfilate, Chiara Ferragni ha fatto il suo ritorno alla Milano Fashion Week, scegliendo l'evento di Dsquared2 per rientrare sotto i riflettori.

L'imprenditrice digitale, tra le più influenti al mondo, è apparsa radiosa ed emozionata mentre tornava a calcare i luoghi che hanno segnato la sua carriera nel fashion system.

«Essere qui è bellissimo, è un'emozione unica», ha dichiarato Ferragni, che ha ritrovato amici e collaboratori storici del settore. «La moda è sempre stata parte della mia vita e lo sarà sempre».

Per la sua apparizione alla sfilata dei gemelli Dean e Dan Caten, che hanno celebrato i 30 anni di Dsquared2, la Ferragni ha scelto un look dal forte impatto visivo: top nero con scollatura all'americana, fili di perline, pantaloni strappati e maxi orecchini a cerchio. Un outfit che racconta sicurezza e rinascita, un messaggio chiaro dopo i mesi difficili vissuti tra scandali e sfide professionali.

«Ho riabbracciato persone che erano veramente felici di vedermi», ha confessato l'influencer, lasciando intendere come questo evento sia stato per lei non solo un ritorno, ma anche un segno di supporto da parte dell'industria della moda.

Il ritorno alla Fashion Week si inserisce in una strategia più ampia di rilancio dell'immagine della Ferragni, che sta lavorando per riposizionarsi come icona globale del fashion e dell'imprenditoria digitale. Negli ultimi giorni, è apparsa sulla copertina di Elle Romania, un segnale che conferma la volontà di consolidare la sua presenza internazionale.

«Oggi sono più consapevole, ma anche più determinata», ha spiegato Ferragni in un'intervista recente. «Sto costruendo qualcosa di nuovo, ma sempre rimanendo fedele alla mia passione per la moda».