Chiara Ferragni parte senza di lui, ma in Colombia spunta la sorella Valentina

Chiara Ferragni si dirige in Colombia senza la compagnia di Giovanni Tronchetti Provera, alimentando le speculazioni su una possibile crisi nella loro relazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Chiara Ferragni è stata avvistata a Madrid prima di imbarcarsi per la Colombia.

La nota imprenditrice e influencer è partita sola, non accompagnata da Giovanni Tronchetti Provera, l'uomo con il quale ha una relazione da un po' di tempo.

Nel viaggio è accompagnata dalla sorella Valentina, che proprio il 29 dicembre ha compiuto 33 anni.

La relazione con l'imprenditore italiano vive di alti e bassi, e da tempo Chiara e Giovanni non compaiono insieme.

Quest'ultima vacanza, forse anche necessaria per fuggire alla grande pressione del dopo-divorzio e del «pandoro-gate», non fa comunque altro che alimentare le voci su una possibile rottura tra lei è il 42enne Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni è stata recentemente avvistata all'aeroporto di Madrid mentre si imbarcava su un volo per Medellín, in Colombia. Questo viaggio solitario, senza la presenza di Giovanni Tronchetti Provera, ha riacceso le voci di una possibile crisi tra i due, soprattutto dopo un periodo di silenzio sui social e apparizioni pubbliche limitate.

Secondo quanto riportato da «Chi», l'influencer è stata vista con un bagaglio a mano, pronta a partire da sola. Questo ha inevitabilmente alimentato le speculazioni su una possibile rottura definitiva con l'imprenditore italiano, una relazione che ha sempre avuto i suoi alti e bassi.

Partenza senza Giovanni, ma con Valentina

Tuttavia, la ex di Fedez non ha cercato di nascondere il suo viaggio. Ha condiviso una foto sorridente su Instagram, seduta in aereo. La domanda che molti si pongono è: perché partire senza figli e senza Giovanni? Da tempo, i due non appaiono insieme, e l'idea di una crisi non sembra così improbabile.

Un elemento che potrebbe smentire queste supposizioni è la presenza della sorella Valentina Ferragni, che accompagna Chiara in questo viaggio in Sud America, come riportato da «Leggo.it».

Valentina, che festeggia il suo 33° compleanno, ha condiviso anch'essa delle storie su Instagram mentre si preparava a partire per la Colombia.

Questo viaggio potrebbe quindi essere semplicemente un modo per trascorrere il Capodanno in modo diverso, lontano da Milano e dalle pressioni quotidiane.

Resta però la domanda su dove si trovi Giovanni Tronchetti Provera e quale sia la reale situazione tra lui e Chiara.