  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo Tronchetti Provera Chiara Ferragni volta pagina? Ecco chi avrebbe conquistato il cuore dell'influencer

ai-scrape

11.3.2026 - 11:54

L'influencer italiana Chiara Ferragni (foto d'archivio).
L'influencer italiana Chiara Ferragni (foto d'archivio).
KEYSTONE

Il settimanale «Chi» ha fotografato Chiara Ferragni in dolce compagnia di Jose Hernandez. L'influencer avrebbe conosciuto il (presunto) nuovo fidanzato in Sudamerica. Ecco cosa si sa finora della nuova storia d'amore.

Alessia Moneghini

11.03.2026, 11:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Chiara Ferragni sembra aver voltato pagina e aver trovato un nuovo amore.
  • L'influencer è stata immortalata in gesti affettuosi con Jose Hernandez.
  • Quest'ultimo vive e lavora a Milano come manager per un'azienda attiva nel settore dei pneumatici.
Mostra di più

Chiara Ferragni sembra aver voltato pagina dopo Giovanni Tronchetti Provera, Fedez e il Pandoro-gate.

Il settimanale «Chi» ha infatti pubblicato delle foto in esclusiva, che ritraggono l'influencer in dolce compagnia di Jose Hernandez, un manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale.

I due sono stati immortalati durante una passeggiata in un parco a Milano, anche mentre si scambiavano un bacio. Inoltre con loro c'era Paloma, il cane dell'imprenditrice digitale, e hanno incontrato la madre di lei, Marina Di Guardo.

Un incontro oltreoceano

Il nuovo compagno, come detto, si chiama Jose Hernandez. È di origini colombiane, ma da 10 anni vive a Milano, come scrive «Fanpage».

È un ingegnere: ha studiato ingegneria gestionale presso l'Universidad del Norte in Colombia, per poi continuare gli studi con un master in Management Engineering al Politecnico di Milano

Al momento lavora come global business manager per una multinazionale. attiva nel settore degli pneumatici.

La scintilla tra i due sarebbe scattata in dicembre, quando l'influencer si trovava in Colombia per un viaggio con la sorella Valentina e alcuni amici. Il loro primo incontro sarebbe avvenuto nella città di Cartagena.

I più letti

Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
«Vecchio uomo bianco mentalmente disturbato»: si inasprisce la lite tra vicini di casa
I testimoni di Kerzers: «Ho sentito forti urla» e «ho spento le fiamme sui vestiti di un passeggero»
Chiara Ferragni volta pagina? Ecco chi avrebbe conquistato il cuore dell'influencer
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»

Di più su Chiara Ferragni

Dopo il Pandoro-gate. Chiara Ferragni torna davanti all'obiettivo: il nuovo capitolo con Guess

Dopo il Pandoro-gateChiara Ferragni torna davanti all'obiettivo: il nuovo capitolo con Guess

Vecchi amori. Tra Chiara Ferragni e  Giovanni Tronchetti Provera è davvero finita? Ecco con chi è stato avvistato a St. Moritz

Vecchi amoriTra Chiara Ferragni e  Giovanni Tronchetti Provera è davvero finita? Ecco con chi è stato avvistato a St. Moritz

Dopo il Pandoro-gate. Il processo finisce, ma le conseguenze per Chiara Ferragni no: ecco cosa può succedere

Dopo il Pandoro-gateIl processo finisce, ma le conseguenze per Chiara Ferragni no: ecco cosa può succedere

Altre notizie

Confessioni. Jennifer Lopez sul divorzio da Marc Anthony: «Ero pronta a mollare tutto»

ConfessioniJennifer Lopez sul divorzio da Marc Anthony: «Ero pronta a mollare tutto»

Radio. Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello a «La Pennicanza»: «Ero nel dimenticatoio»

RadioFabrizio Biggio, spalla di Fiorello a «La Pennicanza»: «Ero nel dimenticatoio»

«Moulin Rouge! Il Musical». Massimo Romeo Piparo: «Porto il kolossal musicale a Milano con un teatro intero»

«Moulin Rouge! Il Musical»Massimo Romeo Piparo: «Porto il kolossal musicale a Milano con un teatro intero»