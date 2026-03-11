Chiara Ferragni volta pagina? Ecco chi avrebbe conquistato il cuore dell'influencer

L'influencer italiana Chiara Ferragni (foto d'archivio). KEYSTONE

Il settimanale «Chi» ha fotografato Chiara Ferragni in dolce compagnia di Jose Hernandez. L'influencer avrebbe conosciuto il (presunto) nuovo fidanzato in Sudamerica. Ecco cosa si sa finora della nuova storia d'amore.

Hai fretta? blue News riassume per te Chiara Ferragni sembra aver voltato pagina e aver trovato un nuovo amore.

L'influencer è stata immortalata in gesti affettuosi con Jose Hernandez.

Quest'ultimo vive e lavora a Milano come manager per un'azienda attiva nel settore dei pneumatici. Mostra di più

Chiara Ferragni sembra aver voltato pagina dopo Giovanni Tronchetti Provera, Fedez e il Pandoro-gate.

Il settimanale «Chi» ha infatti pubblicato delle foto in esclusiva, che ritraggono l'influencer in dolce compagnia di Jose Hernandez, un manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale.

I due sono stati immortalati durante una passeggiata in un parco a Milano, anche mentre si scambiavano un bacio. Inoltre con loro c'era Paloma, il cane dell'imprenditrice digitale, e hanno incontrato la madre di lei, Marina Di Guardo.

Un incontro oltreoceano

Il nuovo compagno, come detto, si chiama Jose Hernandez. È di origini colombiane, ma da 10 anni vive a Milano, come scrive «Fanpage».

È un ingegnere: ha studiato ingegneria gestionale presso l'Universidad del Norte in Colombia, per poi continuare gli studi con un master in Management Engineering al Politecnico di Milano

Al momento lavora come global business manager per una multinazionale. attiva nel settore degli pneumatici.

La scintilla tra i due sarebbe scattata in dicembre, quando l'influencer si trovava in Colombia per un viaggio con la sorella Valentina e alcuni amici. Il loro primo incontro sarebbe avvenuto nella città di Cartagena.