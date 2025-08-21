  1. Clienti privati
Star dei fornelli Chiara Pavan: «Chiamatemi cheffe. Se la parola esiste, perché non usarla?»

Covermedia

21.8.2025 - 13:00

Chiara Pavan
La «cheffe» che sfida i pregiudizi nel mondo della ristorazione e punta su un linguaggio inclusivo.

21.08.2025, 13:00

21.08.2025, 13:15

Chiara Pavan rompe i silenzi: «Non sono uno chef, chiamatemi cheffe. Se la parola esiste, perché non usarla?».

È una richiesta netta che supera ogni retorica: non è una questione grammaticale, ma di riconoscere il ruolo delle donne anche attraverso il linguaggio.

La filosofa di formazione – oggi protagonista della gastronomia sostenibile al ristorante Venissa, nella laguna veneziana – denuncia un sistema che ancora impone alle donne il sacrificio completo.

Dice: «O cambia la società, o continueremo a chiedere alle donne di sacrificare tutto il resto. La nostra è una professione totalizzante... Il problema non è la cucina, ma tutto quello che ci si aspetta da noi al di fuori del lavoro», afferma Chiara Pavan su HuffPost Italia.

Dati parlano chiaro: il 90 % dei curriculum arriva da uomini e spesso le donne non si candidano nemmeno.

La sua è una «cucina ambientale», vegetale e di prodotto, legata al territorio, dalla laguna al piatto, con specie problematiche come il granchio blu e la rapana trasformate in risorse creative.

Il suo percorso unisce eccellenza e consapevolezza: stella Michelin, premiata da Forbes Italia e leader di Venissa insieme a Francesco Brutto.

Oggi è anche giudice ospite di MasterChef, dove ha portato apertura e professionalità; ma non esclude un suo show tutto suo in futuro.

