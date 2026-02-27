Chiello sul palco dell'Ariston il 24 febbraio KEYSTONE

Il previsto duetto tra Chiello e Morgan al Festival di Sanremo non avrà luogo. L'artista in gara ha spiegato i motivi della decisione durante una conferenza stampa.

Dopo tante ipotesi e congetture, il 26enne ha chiarito: «Lo stimo come artista e non metto in dubbio la sua bravura, ma tra noi non si è creata alchimia artistica».

Morgan ha puntualizzato: «La mia presenza era troppo ingombrante e l’effetto risultava controproducente per lui». Mostra di più

Il pubblico del Festival di Sanremo 2026 non vedrà Morgan sul palco dell'Ariston. L'esibizione prevista per la serata delle cover di venerdì 27 febbraio è stata modificata.

Chiello ha voluto chiarire personalmente la situazione durante l'incontro con i giornalisti di mercoledì 25 febbraio. Il cantante ha specificato che la scelta di non esibirsi insieme è partita da lui.

Le voci su un possibile ruolo tecnico di Morgan dietro le quinte sono state ridimensionate dalle parole del concorrente. Il 26enne ha spiegato che la collaborazione non ha funzionato come sperato durante la preparazione.

Mancanza di sintonia artistica

L'artista in gara ha espresso stima professionale verso l'ex leader dei Bluvertigo. Tuttavia le prove hanno evidenziato problemi di compatibilità.

«Sul dietrofront di Morgan l'unica cosa che voglio dire è che io lo stimo come artista e non metto in dubbio la sua bravura», ha affermato il ragazzo nativo di Venosa.

La decisione definitiva è arrivata dopo aver testato l'intesa musicale. «Abbiamo fatto alcune prove e non ci siamo trovati, non si è creata l'alchimia artistica. E quindi ho deciso di non portarlo e non sarà presente».

Parole dunque che smentiscono l'ipotesi di una presenza parziale o tecnica del 53enne durante l'esibizione.

Morgan: «Io troppo ingombrante»

La spiegazione fornita dall'ex Bluevertigo sui social media presenta una prospettiva differente. Egli ha motivato la sua assenza con la volontà di proteggere l'intimità del brano scelto. La canzone in questione è «Mi sono innamorato di te» di Luigi Tenco.

«Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover, Mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco, e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello».

Successivamente l'artista ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, come riportato da «Leggo.it».

Ha suggerito che la sua personalità artistica avrebbe potuto oscurare quella del collega più giovane: «Aver fatto le prove ha fatto emergere una cosa: la mia presenza era troppo ingombrante e l’effetto risultava controproducente per lui».