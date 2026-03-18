Chiesti 7 anni di carcere per Marius Borg, figlio della principessa Mette-Marit

Marius Borg Hoiby sul banco dei testimoni durante il suo processo a Oslo in uno schizzo realizzato da Ane Hem. KEYSTONE

I pubblici ministeri norvegesi hanno chiesto che Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria Mette-Marit, sconti sette anni e sette mesi di carcere per diversi reati, tra cui lo stupro di quattro donne.

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«Lo stupro può lasciare cicatrici indelebili e distruggere vite», ha sostenuto il pubblico ministero Sturla Henriksbo nel penultimo giorno del processo davanti a un tribunale di Oslo, aggiungendo: «Può essere qualcosa che la vittima si porterà dentro per tutta la vita».

Hoiby, il figlio 29enne della principessa nato da una relazione precedente al matrimonio con il principe ereditario Haakon nel 2001, è sotto processo per 40 capi d'accusa che prevedono una pena massima di 16 anni di carcere. Ha contestato i reati più gravi di cui è accusato.