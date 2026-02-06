Chiwetel Ejiofor

Un nuovo capitolo dell'iconica saga dell'orrore: il regista Mike Flanagan porta sul grande schermo una versione tutta sua di «L'esorcista», con un cast stellare.

Covermedia Covermedia

Il volto di Chiwetel Ejiofor, già noto al grande pubblico per il suo straordinario talento, sarà protagonista in una nuova e audace interpretazione della saga horror che ha segnato la storia del cinema.

L'attore britannico, affiancato da Scarlett Johansson, interpreterà un ex detenuto trasformato in sacerdote, dando vita a un personaggio denso di contrasti e mistero, in una trama che promette di sconvolgere.

Mike Flanagan, noto per la sua regia in «Doctor Sleep» e «The Haunting of Hill House», ha scelto un approccio innovativo per la nuova versione di «L'esorcista», iniziando con un racconto completamente nuovo, ma ambientato nello stesso universo del classico del 1973 diretto da William Friedkin.

Non sarà quindi un sequel di «L'esorcista: il credente», il film che nel 2023 ha ricevuto critiche contrastanti e che non ha ottenuto i risultati sperati al botteghino.

Accanto a Ejiofor e Johansson, nel cast vedremo anche Diane Lane e Jacobi Jupe, mentre la trama, per ora avvolta nel mistero, promette di esplorare le ombre più oscure della possessione demoniaca, tra fede, redenzione e sfide morali.

Un incontro che si preannuncia elettrico, visto che Ejiofor e Johansson si erano già incrociati sul set del film «Eleanor the Great», debutto alla regia di Scarlett Johansson, e avevano lavorato insieme anche nella pellicola di Flanagan del 2024, «The Life of Chuck».

L'uscita della pellicola è prevista per il marzo del 2027, ma le aspettative sono già alle stelle, considerando il budget record di 400 milioni di dollari (circa 295 milioni di euro) speso da Universal per acquisire i diritti di una trilogia destinata a far parlare.

Dopo il flop di «L'esorcista: il credente», però, l'idea di una saga in tre parti è stata abbandonata, lasciando spazio a una nuova direzione artistica e produttiva.

Mike Flanagan, che ha già dimostrato il suo talento nel genere horror, sarà anche produttore e sceneggiatore del film. Le riprese inizieranno presto a New York City, una location che aggiungerà sicuramente un tocco di suggestione alla pellicola.