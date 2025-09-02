Chloë Grace Moretz

L'attrice di «Kick-Ass» e la modella hanno coronato sette anni d'amore con una cerimonia privata negli Stati Uniti, nel weekend del Labour Day. Abiti su misura firmati Nicolas Ghesquière per Louis Vuitton e una promessa di amore quotidiano.

Chloë Grace Moretz ha detto sì.

L'attrice americana, 27 anni, ha sposato la compagna Kate Harrison in una cerimonia riservata, celebrata negli Stati Uniti durante il weekend del Labour Day.

Una storia lunga sette anni, suggellata davanti a familiari e amici, dopo l'annuncio del fidanzamento avvenuto lo scorso gennaio.

Niente foto ufficiali dell'evento, ma qualche dettaglio sì: a svelarlo è stata la stessa coppia a Vogue, raccontando come Nicolas Ghesquière, direttore creativo di Louis Vuitton, abbia realizzato gli abiti nuziali e i look da after party.

«Quando ci siamo fidanzate, ho subito pensato di contattare Nicolas e Louis Vuitton per il mio abito da sposa», ha confidato Moretz.

«La risposta è stata entusiasta: non solo voleva creare il mio vestito, ma desiderava includere anche Kate, realizzando entrambi gli abiti e i look per la festa».

Lontane dai riflettori, le due hanno scelto di celebrare il loro amore con discrezione, ma senza rinunciare a un tocco glamour. Ciò che conta davvero, ha spiegato l'attrice, è la promessa reciproca: «Credo che la cosa che desidero di più dal matrimonio sia semplicemente lo stare insieme. Fare questa promessa in una forma nuova, scambiando i nostri voti».