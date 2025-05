Il rapper americano Chris Brown (foto d'archivio), IMAGO/Fotoarena

Chris Brown è stato rilasciato su cauzione dopo l'arresto a Manchester, nel Regno Unito. Il rapper potrà proseguire con il suo tour europeo che inizierà ad Amsterdam l'8 giugno, in attesa dei prossimi sviluppi giudiziari.

Il rapper è accusato di «gravi lesioni personali» contro il produttore Abe Diaw, che avrebbe aggredito a Londra nel 2023.

Il cantante potrà proseguire il suo tour europeo, con 10 date previste proprio nel Regno Unito, a partire dall'8 giugno ad Amsterdam, in attesa dei prossimi sviluppi giudiziari.

Brown non è estrano alle controversie legali, legate soprattutto ad atti di violenza: basti ricordare l'aggressione a Rihanna, la sua compagna dell'epoca nel 2009. Mostra di più

Chris Brown, il noto rapper di New York, è stato recentemente rilasciato su cauzione nel Regno Unito, permettendogli di continuare il suo tour europeo, come riporta, tra gli altri, «Sky TG24».

L'artista, di 36 anni, era stato arrestato a Manchester con l'accusa di aver aggredito un produttore musicale in una discoteca di Londra. La Southwark Crown Court di Londra ha deciso di rilasciarlo, consentendogli di esibirsi nelle dieci date previste nel Regno Unito, a partire dall'8 giugno ad Amsterdam.

L'arresto è avvenuto in un hotel di lusso a Manchester, eseguito dalla polizia metropolitana di Londra. Le autorità britanniche accusano Brown di «gravi lesioni personali», a seguito di una denuncia del 2023.

Il produttore musicale Abe Diaw ha accusato Brown di averlo aggredito nella discoteca Tape a Londra nel febbraio di quell'anno.

Brown non è estrano agli atti di violenza

Dei testimoni affermano che Brown avrebbe colpito Diaw alla testa con una bottiglia, facendolo svenire. Successivamente, mentre era a terra, lo avrebbe ulteriormente aggredito con calci e pugni. Diaw è stato poi trasportato d'urgenza in ospedale.

Il cantante, conosciuto per il suo stile R&B, ha avuto diversi problemi legali negli Stati Uniti, soprattutto per violenza: nel 2009 era stato arrestato per aver picchiato Rihanna, con cui all'epoca aveva una relazione.

L'incidente londinese si aggiunge alla lista di controversie che lo circondano. Le autorità britanniche stanno valutando il caso, mentre Brown può continuare il suo tour in attesa di ulteriori sviluppi legali.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.