Chris Evans

L'attore di «Captain America» e la star portoghese di «Warrior Nun» hanno accolto la loro prima figlia, nata venerdì. Una svolta dolce e lontana dai riflettori per una delle coppie più riservate di Hollywood.

Covermedia Covermedia

Chris Evans è ufficialmente papà. L'attore americano, noto per il suo ruolo nell'universo Marvel, e la moglie, l'attrice portoghese Alba Baptista, hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Alma Grace Baptista Evans.

La bambina è nata venerdì, come anticipato da «TMZ», e il lieto annuncio ha già conquistato i fan di tutto il mondo.

La coppia, che ha sempre mantenuto un profilo discreto, si è sposata nel settembre 2023 con una cerimonia intima in una tenuta privata a Cape Cod, nel Massachusetts.

Evans, eletto «Sexiest Man Alive» da People nel 2022, non ha mai nascosto il suo desiderio di costruire una famiglia: «È assolutamente qualcosa che desidero – una moglie, dei figli, creare una famiglia», aveva dichiarato.

«Quando leggi le storie dei più grandi artisti – attori, pittori, scrittori – tutto ruota intorno alle relazioni, alle famiglie che hanno costruito, all'amore che hanno trovato e condiviso».

Durante la première del film «Red One», nel novembre 2024, l'attore aveva scherzato sulla possibilità di diventare un «supereroe papà» come il collega Dwayne Johnson: «Sì, lo spero davvero. Il titolo di papà è entusiasmante».