Chris Evans

L'attore potrebbe fare il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe con «Avengers: Doomsday», atteso per il 2026. Accanto a lui, anche Robert Downey Jr., pronto ad interpretare il celebre Dottor Destino, mentre i fratelli Russo tornano alla regia per un nuovo capitolo epico della saga.

Covermedia

Chris Evans, iconico interprete di Steve Rogers/Captain America, potrebbe fare il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe con il film «Avengers: Doomsday».

Secondo quanto riportato da The Wrap, l'attore sarebbe coinvolto nel progetto, ma i dettagli sul suo ruolo restano ancora avvolti nel mistero. Potrebbe tornare come una versione più anziana di Steve Rogers, come visto in «Avengers: Endgame», oppure interpretare un personaggio completamente nuovo.

Il film, diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo, promette di essere un capitolo epico della saga degli Avengers e arriverà nelle sale il 1° maggio 2026.

Evans aveva concluso il suo percorso nei panni di Captain America nel 2019, passando lo scudo a Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, che sarà protagonista di «Brave New World», il primo film dedicato al nuovo Captain America, in uscita nel 2024. Nonostante l'addio ufficiale, il possibile ritorno di Evans potrebbe aprire nuove possibilità narrative all'interno del MCU, mantenendo alta l'attenzione dei fan.

Un altro volto storico tornerà a far parte dell'universo Marvel

Oltre a Chris Evans, un altro volto storico tornerà a far parte dell'universo Marvel: Robert Downey Jr. L'attore, conosciuto per il ruolo di Iron Man, ha sorpreso tutti durante il San Diego Comic-Con annunciando che in «Avengers: Doomsday» vestirà i panni di Victor Von Doom, meglio conosciuto come Dottor Destino.

Questo cambio di ruolo rende il progetto ancora più intrigante, confermandolo come uno degli eventi cinematografici più attesi.

I fratelli Russo, già registi di successo di «Avengers: Infinity War» e «Avengers: Endgame», guideranno nuovamente la produzione, dirigendo sia «Doomsday» che il suo sequel diretto, «Avengers: Secret Wars». La loro maestria nel coordinare narrazioni complesse e cast corali aumenta l'aspettativa per questi nuovi capitoli, che si preannunciano come fondamentali per il futuro del MCU.

Non è la prima volta che Evans sorprende i fan

Non è la prima volta che Evans sorprende i fan: nel 2024, infatti, è apparso in un cameo esteso in «Deadpool & Wolverine». Sebbene inizialmente sembrasse tornare nei panni di Captain America, la sorpresa è stata nel vederlo interpretare Johnny Storm, alias la Torcia Umana, ruolo che aveva ricoperto nei film dei «Fantastici Quattro» degli anni 2000.

Con l'uscita di «Avengers: Doomsday» prevista per maggio 2026, il Marvel Cinematic Universe si prepara a sorprendere ancora una volta. Tra ritorni inaspettati e nuovi sviluppi narrativi, l'attesa cresce esponenzialmente, e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa riserveranno i prossimi capitoli di questa straordinaria saga.

Covermedia