L'attore racconta come il personaggio di «Furiosa: A Mad Max Saga» abbia preso spazio nella sua mente molto prima delle riprese.

Covermedia Covermedia

Chris Hemsworth racconta l'ossessione di Dementus. L'attore australiano ha spiegato che il personaggio da lui interpretato in «Furiosa: A Mad Max Saga» ha iniziato a influenzare profondamente il suo processo creativo molti mesi prima dell'inizio delle riprese, arrivando a occupare i suoi pensieri mentre era impegnato su altri set.

Il film del 2024, prequel ambientato nello stesso universo post-apocalittico di «Mad Max: Fury Road», racconta le origini di Furiosa. Hemsworth interpreta Dementus, signore della guerra instabile e carismatico, leader della Biker Horde e responsabile del rapimento della protagonista quando è ancora bambina.

Ospite del podcast «On Purpose» condotto da Jay Shetty, Hemsworth ha descritto questo ruolo come «l'esempio più estremo di un personaggio capace di prendere il controllo e portarti in un luogo che non avevi pianificato».

Pensieri «infettati» circa due anni prima delle riprese

Secondo l'attore, Dementus ha iniziato a «infettare» i suoi pensieri circa due anni prima delle riprese, nonostante stesse lavorando ad altri film.

«Avevo letto la sceneggiatura molto tempo prima e, mentre giravo altri progetti, continuavo a tornare con la mente a quel personaggio», ha raccontato. «Era una presenza costante, tanto che ho dovuto provare a metterlo da parte per concentrarmi sul lavoro che avevo davanti».

Parlandone con il regista George Miller, la risposta è stata ironica: «Egoisticamente, a me non dispiace».

Nuovo metodo per affrontare questa immersione totale

Per affrontare questa immersione totale, Hemsworth ha adottato per la prima volta un metodo nuovo: tenere un diario dal punto di vista del personaggio. Un esercizio che gli ha permesso di esplorarne la psiche e di comprenderne le motivazioni, pur riconoscendone la natura violenta e disturbante.

Arrivato sul set, molte delle idee pianificate hanno lasciato spazio a un lavoro più istintivo, giorno dopo giorno. Dal punto di vista di Dementus, anche le azioni più brutali rispondevano a una logica precisa: la sopravvivenza del più forte.

In «Furiosa: A Mad Max Saga», Anya Taylor-Joy interpreta la versione giovane di Furiosa, personaggio reso iconico nel 2015 da Charlize Theron.