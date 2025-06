Chris Martin KEYSTONE

Dopo anni di alti e bassi, la relazione tra il celebre cantante e l'acclamata attrice è giunta al termine. Un'informazione che ha sorpreso i fan: fonti vicine alla coppia confermano la rottura definitiva.

Covermedia

La relazione tra Dakota Johnson e Chris Martin è finita, dopo otto anni di alti e bassi. Secondo fonti vicine alla coppia, la separazione appare questa volta definitiva, ponendo fine a un legame tanto solido quanto riservato.

I due erano stati visti insieme per l'ultima volta due settimane fa a Malibu, appena rientrati da un viaggio in India, dove Martin era impegnato con il tour dei Coldplay. Nonostante le voci di una possibile crisi, avevano continuato a convivere, come confermato da un portavoce dell'attrice.

Nel corso della relazione, la Johnson aveva parlato apertamente del rapporto con i figli di Martin, Moses e Apple, nati dal matrimonio con Gwyneth Paltrow: «Li amo come se la mia vita dipendesse da loro, con tutto il cuore».

L'attrice ha anche più volte espresso ammirazione per il talento del compagno: «Non lo so, mi piace guardarlo. Potrei guardarlo ogni giorno. Non so come spiegarlo, è come se stessi guardando il mio essere preferito fare la sua cosa preferita».