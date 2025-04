Chris Martin

Il frontman dei Coldplay consiglia la scrittura libera e la meditazione trascendentale per scacciare i brutti pensieri.

Chris Martin racconta apertamente la sua lotta contro la depressione in un lungo e profondo discorso sui social.

Il frontman dei Coldplay è in giro per il mondo con il «Music of the Spheres World Tour» dal 2022: un viaggio esaltante, ma che lo costringe a stare lontano da casa e dagli affetti e che riserva a tratti momenti bui e tristi.

Tuttavia il cantante ha trovato alcuni metodi per risollevare il morale, e spera che anche i fan possano trovare un po' di sollievo grazie ai suoi consigli.

I consigli del cantante

Dopo lo show di Hong Kong, il 48enne ha detto su Instagram: «Ho notato che alcune persone di recente, me compreso, stanno lottando con la depressione, quindi volevo dirvi alcune cose che mi hanno aiutato in tour e, in generale, nella speranza che alcune di queste possano essere utili anche a voi».

«La prima cosa che volevo dirvi è che esiste una cosa chiamata scrittura libera, in cui scrivere per dodici minuti tutti i propri pensieri, per poi bruciarli e buttarli via. È veramente bello».

«La meditazione trascendentale è stata davvero meravigliosa per me... C'è una cosa chiamata propriocezione, che è come il movimento del corpo che aiuta a bilanciare il cervello. C'è un uomo di nome Jim Costello, che ha usato il Metodo Costello, che è molto utile, soprattutto per i giovani con ADHD o autismo».

Chris ha poi consigliato di leggere il libro «The Oxygen Advantage» di Patrick G. Mckeown, di ascoltare la musica psichedelica della Johns Hopkins e di vedere il film «Sing Sing».

Chris ha infine menzionato una nuova artista chiamata Chloe Qisha, dichiarando: «La sua musica mi rende felice».

I Coldplay concluderanno il loro tour da 225 date a Londra l'8 settembre.