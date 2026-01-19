Chris Martin ha una nuova fiamma? Imago

Chris Martin torna al centro del gossip: secondo indiscrezioni, il frontman dei Coldplay starebbe frequentando una modella italiana dopo la fine della relazione con Dakota Johnson.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo segnalazioni raccolte da «Deuxmoi», Chris Martin sarebbe legato a Deborah Paparella, modella romana che vive a Londra.

Le voci arrivano mesi dopo la rottura con Dakota Johnson, una relazione segnata da continui tira e molla.

Restano aperte anche le speculazioni su un possibile legame con Sophie Turner, mai confermato ufficialmente. Mostra di più

Chris Martin avrebbe voltato pagina.

Secondo le indiscrezioni circolate online, il frontman dei Coldplay starebbe frequentando una modella italiana, Deborah Paparella, romana di origine ma da tempo residente a Londra.

A rilanciare la voce è stata la piattaforma di gossip «Deuxmoi», che ha ricevuto una segnalazione anonima corredata da dettagli precisi sulla presunta relazione.

Nel messaggio si parla di un rapporto tuttora in corso e descritto come serio. La stessa fonte fa riferimento a fotografie dei due apparse su un profilo personale, poco dopo la diffusione di un'intervista in cui Martin aveva raccontato di voler creare un sito web per conquistare una ragazza.

Un tempismo che, per gli osservatori del gossip, non è passato inosservato.

Una rottura complicata con Dakota Johnson

Le voci su Deborah Paparella arrivano a distanza di mesi dalla fine della relazione con Dakota Johnson, resa pubblica nel giugno 2025.

Sempre secondo «Deuxmoi», la storia tra il cantante e l'attrice sarebbe stata segnata da continui tira e molla, culminati in una rottura definitiva dopo un episodio particolarmente brusco: Martin avrebbe lasciato la casa condivisa mentre Johnson era fuori città, senza avvertirla.

Già in precedenza, alcuni avvistamenti del cantante in Italia avevano alimentato i sospetti su una nuova frequentazione.

In una delle segnalazioni raccolte dalla stessa piattaforma, si parlava apertamente di una relazione con una modella italiana a Roma, dando per scontata la separazione da Dakota Johnson.

L'ombra di Sophie Turner

Nel frattempo, il nome di Chris Martin continua a essere accostato anche a Sophie Turner.

La modella e attrice britannica è finita più volte al centro di voci su una possibile liaison con il cantante, pur senza conferme. Di recente, il cantante ha lasciato intendere quanto sia difficile proteggere la propria vita privata dall'attenzione mediatica, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Tra segnalazioni anonime, avvistamenti e indiscrezioni incrociate, il presente sentimentale di Chris Martin resta avvolto nel mistero.

Ma una cosa è certa: il suo nome continua a far parlare anche lontano dal palco.