Chris Martin

Il frontman dei Coldplay è alle prese con la sindrome del nido vuoto, dopo aver visto i figli Apple e Moses lasciare casa per andare a studiare al college.

Chris Martin sta vivendo la sindrome del nido vuoto.

Il frontman dei Coldplay è padre di due figli, Apple, 20, e Moses, 18, avuti con l'ex moglie Gwyneth Paltrow. Entrambi i ragazzi hanno lasciato casa per andare a studiare al college: una decisione giusta ma per cui il rocker ammette di aver sofferto.

«È triste. È l'unica parola che riesco a dire», ha dichiarato a Rolling Stone. «Ma ovviamente, sarebbe stato strano se avessero detto: «Non vogliamo andarcene». Sarei stato più preoccupato».

Apple sta attualmente frequentando la Vanderbilt University a Nashville, mentre Moses studia alla Brown a Rhode Island.

A inizio dicembre, Chris, 47 anni, ha assistito al debutto in società di Apple al Ballo delle debuttanti, a Parigi. Prima dell'evento, il cantante aveva rivelato di non sentirsi a proprio agio durante la cerimonia ammettendo come fosse «qualcosa che non avrei mai pensato di fare, ma le voglio un bene dell'anima, e allora ho detto OK».

Chris invece si diverte a mettere in imbarazzo Moses, soprattutto quando padre e figlio vengono fermati dai fan per strada.

«La mia nuova cosa preferita è mettere in imbarazzo mio figlio. È capitato di camminare per strada e incontrare dei fan che mi dicevano: «Mi spiace disturbarti mentre sei con tuo figlio». E io a quel punto rispondevo: «Non è mio figlio. È il mio partner!"».

«Mi diverto da morire!», ha aggiunto.