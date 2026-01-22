Sarah Jessica Parker con Chris Noth. Covermedia

L'attore racconta la rottura con la storica collega di «Sex and the City» dopo le accuse di aggressione sessuale emerse nel 2021. Al centro, la reazione pubblica dell'attrice e la mancanza di un confronto diretto.

Chris Noth torna a parlare di una frattura che, a suo dire, non si è mai più rimarginata.

Il rapporto con Sarah Jessica Parker si interrompe nel momento più delicato della sua carriera, quando l'attrice prende pubblicamente posizione a favore delle donne che lo accusano di aggressione sessuale. Una scelta che, secondo Noth, segna la fine non solo di un'amicizia, ma di un legame costruito in anni di lavoro condiviso, e che l'attore continua a ritenere ingiusta e dolorosa.

Ospite del podcast Really Famous with Kara Mayer Robinson, l'ex volto di «Sex and the City» afferma che Parker non lo avrebbe mai contattato per ascoltare la sua versione dei fatti prima di rendere pubblica una dichiarazione di sostegno alle presunte vittime.

All'epoca, Parker aveva diffuso una nota congiunta insieme alle colleghe Cynthia Nixon e Kristin Davis: «Siamo profondamente addolorate nell'apprendere le accuse contro Chris Noth. Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro dolorose esperienze. Sappiamo quanto possa essere difficile e le ammiriamo per il coraggio».

Una presa di posizione che Noth definisce senza mezzi termini «deludente». In un'anticipazione dell'episodio del podcast, ottenuta da People, l'attore commenta: «La dichiarazione che hanno pubblicato era poco più che gestione dell'immagine. È stata triste, sorprendente, e mi ha ferito».

Secondo Noth, il punto centrale resta l'assenza di un confronto personale: «Avrebbero dovuto chiamarmi e ascoltare la mia versione. Mi conoscono da molti anni, abbiamo lavorato insieme a lungo. So che, se le parti fossero state invertite, io non mi sarei comportato così».