Christa Rigozzi debutta al cinema nella commedia «Frontaliers Sabotage», secondo capitolo della saga che ha come protagonisti il doganiere Loris J. Bernasconi e il frontaliere Roberto Bussenghi. La ticinese veste i panni di una nota food blogger e quella di un generale. Come ha vissuto la sua prima esperienza su un set? Si apre per lei una nuova carriera? Ecco l'intervista di blue News.

Christa Rigozzi: «Ecco qual è stata la più grande sfida al mio debutto come attrice» Christa Rigozzi, che interpreta due ruoli nella commedia Frontaliers Sabotage, ci spiega come si è preparata e quali sono stati i momenti più emozionanti. E se Hollywood chiamasse con chi vorrebbe recitare? 16.12.2025

Rigozzi: «Ecco la sfida più grande per me»

Christa è protagonista del mondo dello spettacolo da 20 anni, con diversi ruoli, da ambasciatrice a presentatrice televisiva, solo per citarne due. È una prima però come attrice. Mi interessa sapere quindi se la preparazione per questo nuovo lavoro è stata diversa.

«Per i miei due ruoli nel film ho letto il copione e ho avuto delle prove. Soprattutto ho dovuto studiare l'accento da mezza svizzera tedesca e mezza italiana, una seconda. Una donna che vive a Niederbipp, nel Canton Berna, ma che ha origini in Sud Italia. Non è facile imparare l'accento. Credo che è stato la challenge più grande».

Il rapporto di Rigozzi con l'esercito

Proseguiamo parlando del suo ruolo di generale, che, a prima vista, può sembrare lontano dall'immagine che si può avere di lei.

«Mi sono trovata a mio agio nel ruolo di generale perché mi sembrava come di essere un po' come a casa, la mamma che dice "fai questo, fai quello", ma sempre in modo gentile. Con l'esercito svizzero ho avuto a che fare per eventi. Non ho mai fatto il militare».

«Mi è piaciuto essere ad Airolo, stare con loro, conoscerli e scoprire che ci sono sempre più donne nell'esercito. Mi è piaciuto essere un generale».

Le donne nell'esercito, un aggancio perfetto con l'attualità visto che alle Camere federali si è discusso per rendere obbligatorio il servizio militare anche per loro. Cosa ne pensa?

«Credo che in generale obbligare le persona e fare una cosa non sia una buona idea, che non sia qualcosa di positivo, che non porti a molto. E no io non lo farei il servizio militare. Solo in Frontaliers».

Ci sono similitudini tra Christa Rigozzi e Christa Esposito?

«Le similitudini sono che Christa ama cucinare, ama la buona cucina, ama la dolce vita, quindi nel ruolo di famosa food blogger io cucino. Poi sono solare e sorrido. Nel ruolo di generale sicuramente sono organizzata per tutto, sono puntigliosa, mi preparo per qualsiasi cosa. Questa à la similitudine più grande».

Si apre una nuova carriera? E se Hollywood chiamasse?

«Fare l'attrice non è mai stata la mia ambizione. Ma devo dire che dopo questa esperienza in cui mi sono divertita tantissimo mi dico: perché no?. Se dovesse arrivare una parte in cui mi dovessi sentire a mio agio dopo aver letto il copione, potrei dire "sì, ci stò" e con le persone giuste lo farei ancora».

«Ma non è che da adesso dico "voglio diventare attrice e basta", ora butto via tutto quello che ho fatto in questi ultimi 20 anni. Continuo con il mio lavoro e poi de temps en temps, chissà.»

E se dovesse arrivare una chiamata da Hollywood...

«Gli attori con cui mi piacerebbe lavorare sono tanti. Mah direi che in un James Bond, oppure con George Clooney o Anne Hathaway».

Il momento più emozionante sul set?

«Il momento più emozionante sul set è stato il debutto. Ma il debutto vero e proprio. Il primo ciak, ero pronta. (...) Quando il regista mi ha detto: "Christa sei pronta? Ciak si gira" e mi son detta: "Ok da qui non si torna più indietro"».

«Ma per me devo dire anche l'ultimo ciak è stato emozionante: mi son detta: "Christa il tuo lo hai fatto"».

«In questi momenti sono scese delle lacrime? Sì, ancora adesso a ripensarci ho la pelle d'oca e gli occhi lucidi. Sono scese delle lacrime di gioia di commozione per una cosa nuova, che ho vissuto appieno, corta ma intensa. E soprattutto devo dire che mi sono divertita tantissimo».

