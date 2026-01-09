Christa Rigozzi festeggia 27 anni insieme a Gio Marchese e svela il suo segreto d'amore

Christa Rigozzi e il marito Giovanni Marchese hanno festeggiato un traguardo importante: stanno insieme da ben 27 anni! E la ticinese ha voluto celebrare questo speciale anniversario con un post sui social con una foto e svelando il suo segreto d'amore.
«Eravamo due ragazzini»: con queste parole Christa Rigozzi ha ripercorso su Instagram i 27 anni trascorsi insieme all'amore della sua vita, Giovanni «Gio» Marchese. «27 anni passati insieme e mi sento ancora una ragazza... come se fosse ieri».
La coppia ha vissuto molte esperienze insieme nei loro quasi 30 anni di vita condivisa: lei è oggi un'imprenditrice di successo, i due hanno costruito insieme una casa in Ticino e hanno cresciuto le loro due figlie Alissa e Zoe. Le due gemelle sono nate il 31 dicembre 2016.
Christa ha espresso su Instagram la sua gratitudine per tutto ciò che ha raggiunto, scrivendo: «Semplicemente con più sogni, molti obiettivi raggiunti e molti altri davanti a me. Una mamma. Una moglie. Una donna. Ancora una ragazza pazza nel cuore. Grata per ogni singolo giorno, perché la vita è un dono. Grazie, vita 🤍✨».
Il loro segreto d'amore
I due si sono conosciuti tramite amici comuni a Bellinzona, come ha raccontato Rigozzi a «20min.ch». «È stato amore a prima vista», ha detto.
Tuttavia, sono diventati ufficialmente una coppia solo sei mesi dopo, quando «Gio» si è trasferito a Zurigo per lavoro. Quando è tornato a casa, entrambi hanno capito: «È la volta buona».
Il loro romantico matrimonio è seguito nel 2010 e la nascita delle loro piccole alla fine del 2016.
In una delle sue ultime interviste rilasciata a «blue News», la conduttrice di «Bauer, ledig, sucht» ha rivelato la sua personalissima ricetta d'amore per una relazione felice: «Ci vuole amore, è un lavoro quotidiano. Poi ci vuole rispetto, fiducia e comunicazione. Ci siamo conosciuti da giovani, quasi adolescenti, poi ci siamo sposati e siamo diventati genitori. Tutto si è sviluppato, anche il nostro rapporto».
