Christa Rigozzi festeggia 27 anni insieme a Gio Marchese e svela il suo segreto d'amore

Christa Rigozzi e il marito Giovanni Marchese hanno festeggiato un traguardo importante: stanno insieme da ben 27 anni! E la ticinese ha voluto celebrare questo speciale anniversario con un post sui social con una foto e svelando il suo segreto d'amore.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Christa Rigozzi ha festeggiato 27 anni d'amore con Giovanni Marchese. L'ex Miss Svizzera ha ripercorso sui social media la loro lunga relazione.

Ha condiviso una vecchia foto di coppia e si è complimentata con suo marito per l'umorismo e il temperamento.

La ticinese si è sposata il 20 agosto 2010. I due si sono conosciuti nel 1998 e hanno due figlie gemelle. Mostra di più

«Eravamo due ragazzini»: con queste parole Christa Rigozzi ha ripercorso su Instagram i 27 anni trascorsi insieme all'amore della sua vita, Giovanni «Gio» Marchese. «27 anni passati insieme e mi sento ancora una ragazza... come se fosse ieri».

La coppia ha vissuto molte esperienze insieme nei loro quasi 30 anni di vita condivisa: lei è oggi un'imprenditrice di successo, i due hanno costruito insieme una casa in Ticino e hanno cresciuto le loro due figlie Alissa e Zoe. Le due gemelle sono nate il 31 dicembre 2016.

Christa ha espresso su Instagram la sua gratitudine per tutto ciò che ha raggiunto, scrivendo: «Semplicemente con più sogni, molti obiettivi raggiunti e molti altri davanti a me. Una mamma. Una moglie. Una donna. Ancora una ragazza pazza nel cuore. Grata per ogni singolo giorno, perché la vita è un dono. Grazie, vita 🤍✨».

Il loro segreto d'amore

I due si sono conosciuti tramite amici comuni a Bellinzona, come ha raccontato Rigozzi a «20min.ch». «È stato amore a prima vista», ha detto.

Tuttavia, sono diventati ufficialmente una coppia solo sei mesi dopo, quando «Gio» si è trasferito a Zurigo per lavoro. Quando è tornato a casa, entrambi hanno capito: «È la volta buona».

Il loro romantico matrimonio è seguito nel 2010 e la nascita delle loro piccole alla fine del 2016.

In una delle sue ultime interviste rilasciata a «blue News», la conduttrice di «Bauer, ledig, sucht» ha rivelato la sua personalissima ricetta d'amore per una relazione felice: «Ci vuole amore, è un lavoro quotidiano. Poi ci vuole rispetto, fiducia e comunicazione. Ci siamo conosciuti da giovani, quasi adolescenti, poi ci siamo sposati e siamo diventati genitori. Tutto si è sviluppato, anche il nostro rapporto».