Christa Rigozzi si avventura su un terreno scivoloso: la popolare presentatrice e imprenditrice ticinese reciterà per la prima volta in un film, e ha scelto l'ultimo lungometraggio del duo comico Frontaliers. Dal titolo «Frontaliers Sabotage», questo uscirà nelle sale a Natale 2025.

Christa Rigozzi si cimenta per la prima volta in un ruolo cinematografico e recita accanto a nomi noti come Paolo Guglielmoni e Flavio Sala.

La trama è incentrata su una missione segreta contro un presunto mafioso che vuole sabotare il gusto del cioccolato svizzero. Mostra di più

Le riprese di «Frontaliers Sabotage» sono iniziate lunedì presso la caserma Motto Bartola di Airolo.

Un'occasione speciale per Christa Rigozzi: la ticinese interpreta il suo primo ruolo in un film.

La produzione svizzera del regista Alberto Meroni («Arthur») è ancora una volta incentrata sul doganiere Loris J. Bernasconi (Paolo Guglielmoni) e sul frontaliere Roberto Busenghi (Flavio Sala).

Il film uscirà nelle sale svizzere a Natale 2025.

Il film è una sorta di dramma, dato che in «Frontaliers Sabotage» l'identità svizzera è in pericolo. I servizi segreti della Confederazione hanno le prove che un sospetto mafioso italiano sta cercando di sabotare il sapore del cioccolato svizzero.

Per evitare una catastrofe, viene istituita una task force composta dalle migliori menti della Svizzera, che viene inviata in Italia per una missione segreta altamente pericolosa. Ma nulla va come previsto, scrive la RSI a proposito della trama.

Oltre a Christa Rigozzi, il film sarà interpretato da Barbara Barbarossa, Enzo Iacchetti, Giovanni Cacioppo, Maria Victoria Haas, Nina Dimitri e Joas Balmelli.