Christian Bale Covermedia

L'attore nel 2000 ha interpretato il disturbante Patrick Bateman, nato dalla penna di Bret Easton Ellis.

Covermedia Covermedia

Christian Bale ha definito una scelta coraggiosa il nuovo adattamento di «American Psycho» diretto da Luca Guadagnino.

L'attore britannico, che nel 2000 ha interpretato il glaciale e sanguinario Patrick Bateman, ha commentato l'annuncio durante l'anteprima del suo nuovo film, «The Bride!».

Intervistato da The Hollywood Reporter, Bale ha accolto con ironia e rispetto la decisione del regista di «Chiamami col tuo nome» di riportare sul grande schermo l'universo disturbante creato da Bret Easton Ellis. «Ho adorato lavorare con la regista Mary Harron tanti anni fa, ho dei ricordi fantastici», ha detto Bale. «È una scelta coraggiosa tentare di realizzare una nuova versione. Non so se stanno facendo un remake o qualcos'altro, ma auguro loro il meglio: mi piacciono le persone coraggiose».

Nel film del 2000, Bale interpretava un banchiere di New York con una doppia vita: uomo impeccabile di Wall Street di giorno, serial killer di notte. Accanto a lui, nel cast, c'erano Justin Theroux, Josh Lucas, Chloë Sevigny e Reese Witherspoon. La pellicola, diretta da Mary Harron, è diventata un cult anche grazie alla performance magnetica dell'attore.

La nuova versione, però, non sarà un remake diretto. Guadagnino realizzerà una reinterpretazione del romanzo originale, con una sceneggiatura firmata da Scott Z. Burns.

Quanto al possibile nuovo Patrick Bateman, i rumor parlano di Austin Butler e Jacob Elordi. Tuttavia, lo stesso Ellis ha rivelato che due attori molto noti avrebbero rifiutato la parte, probabilmente per non competere con Bale. «Un paio di attori di altissimo profilo, che non posso nominare, hanno detto di no», ha raccontato lo scrittore, come riporta Variety. «Forse perché non vogliono mettersi nei panni di Christian Bale».

Ellis ha anche aggiunto che la nuova versione sarà «completamente diversa» e «non somiglierà affatto» al film precedente, segnando una netta separazione da un cult ormai cristallizzato.

Al momento, il nuovo «American Psycho» non ha una data di uscita. Nel frattempo, Bale torna sul grande schermo con «The Bride!», nelle sale da venerdì.