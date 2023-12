Christian De Sica

Nel cast della comedy ci sono anche Pietro Sermonti, Ambra Angiolini e Asia Argento, che assicura: «È una serie molto femminista ed esiste solo perché c'è stato il #MeToo».

Christian De Sica si cala nei panni di amante in affitto nella nuova serie in sei puntate «Gigolò per caso», al via su Prime Video dal 21 dicembre. Il cast corale vede anche la partecipazione di Pietro Sermonti, Ambra Angiolini e Asia Argento.

«Tra me e Sermonti c'è stata subito una bellissima alchimia tanto che alla fine si crede davvero sia mio figlio – commenta De Sica all'incontro stampa come riportato dall’Ansa –. Meraviglioso è stato anche il rapporto con il regista Eros Puglielli che è riuscito a fare una finalmente una commedia sofisticata che se dovesse avere successo sarebbe una vera guida di questo genere», continua l’attore che si sbilancia sul copione da alcuni definito sessista.

«Se è così non me ne sono accorto – risponde l'attore –, ormai mi fanno fare solo malati di Alzheimer. D'altronde il politicamente corretto è una stronza*a – dice De Sica –. Si ride con il demonio e non con San Francesco. Certo, ho interpretato tante carogne, misogini, ma sull'eros non abbiamo mai spinto troppo. Forse nei cinepanettoni a volte abbiamo esagerato con certe battute, ma oggi io stesso certe cose non riuscirei più a dirle».

Anche Asia Argento, fervida sostenitrice del #MeToo, rimbalza le accuse. «Questa serie casomai è una serie molto femminista ed anzi esiste solo perché c'è stato il #MeToo».

