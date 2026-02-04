Christian De Sica alla presentazione dle nuovo film. Imago

Christian De Sica torna al cinema con una commedia gialla ambientata sulla neve, affiancato da un cast corale e tra ironia, omaggi ad Agatha Christie e riflessioni sul politicamente corretto.

Hai fretta? blue News riassume per te Christian De Sica è il protagonista di «Agata Christian - Delitto sulle nevi», una commedia gialla diretta da Eros Puglielli in uscita il 5 febbraio.

Il film punta su un cast ricco e variegato, con Lillo, Maccio Capatonda, Tony Effe e Chiara Francini, e mescola ironia, mistero e satira.

Tra battute e autoironia, De Sica riflette anche sui limiti del politicamente corretto e sull'evoluzione della comicità nel cinema italiano. Mostra di più

Christian De Sica si rimette in gioco con l'autoironia nel nuovo film «Agata Christian - Delitto sulle nevi», diretto da Eros Puglielli e in uscita nelle sale dal 5 febbraio.

Una commedia corale dai toni gialli che omaggia apertamente l'universo di Agatha Christie e che vede un cast ricco di volti noti, da Lillo a Maccio Capatonda, passando per Paolo Calabresi, Chiara Francini, Tony Effe e Sara Croce.

«I gialli non li capisco, chiedo a mia moglie di spiegarmeli. Con la commedia invece me la cavo», scherza Christian De Sica, stando a «Leggo.it», che nel film veste i panni di Christian Agata, celebre criminologo dal carattere «vanitoso e un po' antipatico», ma dotato di un fiuto investigativo infallibile.

Un giallo tra ironia e omaggi letterari

Il personaggio di Agata si ritrova quasi per caso ospite di un weekend nella villa dei Gulmar, magnati dell'industria dei giochi da tavolo in Valle d'Aosta. Una vacanza di lusso che si trasforma presto in un’indagine per omicidio, con il protagonista costretto a indossare i panni dell’investigatore, suo malgrado.

Accanto a De Sica, Lillo spiega perché il mix tra giallo e commedia funziona: «Sono un appassionato di giochi da tavolo e di gialli. Questo genere, insieme al thriller e all'horror, si presta molto all'umorismo: sono ingredienti diversi che, come certi piatti gourmet, si accostano bene», racconta l’attore, recentemente annunciato anche come co-conduttore della serata cover di Sanremo.

Dal cast corale ai volti più inattesi

Per Tony Effe il film rappresenta una sorta di secondo debutto cinematografico. «Mi sono divertito molto, anche se era un periodo particolare perché la mia compagna era incinta e dovevo gestire tutto», racconta il rapper, che sul futuro resta vago: «Seguo il flow, magari un giorno potrei fare un ruolo da cattivo», si legge sempre su «Leggo.it».

In una veste inedita compare anche Maccio Capatonda, che descrive così il suo personaggio: «Ho cercato di dare il peggio di me stesso, togliendo i baffi e mettendo una parrucca orrenda. Spero sia comicamente ripugnante».

Tra politicamente corretto e comicità

A bilanciare una galleria di personaggi maschili volutamente sopra le righe, il film affida alle donne un ruolo centrale. «Agatha Christie è l'autrice che ha venduto più libri al mondo, il giallo è un genere femminile», sottolinea l'attrice Chiara Francini. «Qui le figure femminili non sono di contorno, ma il vero motore della storia».

Christian De Sica chiude con una riflessione sul politicamente corretto nel cinema di oggi: «Un pochino ci castra. Se rifacessi oggi certe battute dei film di Neri Parenti, mi arresterebbero. Bisogna però essere intelligentemente scorretti, come fa Checco Zalone», chiosa l'attore stando alle dichiarazioni rilasciate durante la presentazione del film.