Christian De Sica. Covermedia

A «Che tempo che fa» ricordi, salute e uno sguardo avanti.

Ospite di «Che tempo che fa» sul NOVE, l'attore romano – figlio d'arte, pluripremiato e amatissimo dal grande pubblico – alterna ironia e confidenza, ripercorrendo memorie familiari e scelte recenti.

Nel dialogo con Fabio Fazio, il protagonista di decenni di cinema popolare torna ai Natali dell'infanzia e al rapporto con il padre Vittorio. «A Natale mio padre si divideva tra due famiglie», racconta con il sorriso, spiegando come quella quotidianità «sdoppiata» significasse, per lui e il fratello, pranzi doppi e tavole sempre imbandite. Un aneddoto leggero, che restituisce però un ritratto privato senza filtri né nostalgia costruita.

Il racconto vira poi sul presente. L'interprete, spesso soprannominato «re del cinepanettone», affronta il tema della salute e conferma di aver cambiato abitudini: ha smesso di fumare e perso peso. «Ho fatto una scelta per stare meglio», dice, con la naturalezza di chi guarda all'età come a un tempo di consapevolezza, più che di rinunce. Parole misurate, lontane dall'autocompiacimento.

Non manca un passaggio sulla carriera: oltre cinquant'anni di lavoro tra cinema, teatro e televisione, costellati da riconoscimenti come i Nastri d'Argento e da un rapporto costante con il pubblico, capace di accompagnarlo oltre le etichette di genere.