Christina Aguilera

La cantante di «Beautiful» posa quasi nuda sui social per festeggiare il suo compleanno, lanciando un messaggio di sicurezza e maturità.

Covermedia Covermedia

Christina Aguilera sceglie di festeggiare i suoi 44 anni in modo provocatorio e memorabile. La pop star ha condiviso uno scatto in bianco e nero su Instagram, mostrando il suo lato più audace e celebrando la bellezza della maturità.

Mercoledì, la cantante di «Beautiful» ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero in cui posa indossando solo una cintura nera, tacchi a spillo e un cappello in pelle. Con un braccio che copre il petto e uno sguardo magnetico rivolto all'obiettivo, Christina ha accompagnato l'immagine con la didascalia: «Birthday Suit #44».

Il post ha rapidamente superato i 250'000 like, con i fan che hanno elogiato il suo coraggio e la sua bellezza. «Più grande con gli anni, ma più giovane nell'aspetto! Ecco cosa intendo!», ha commentato un follower, mentre un altro ha aggiunto: «Oh tesoro, nessuno lo fa come te!!! Favolosa! Buon compleanno, regina».

Lo scatto sensuale arriva pochi mesi dopo un'intervista rilasciata per Glamour in cui la star ha risposto alle speculazioni sul suo recente dimagrimento. «Ora ho una maturità che mi fa dire: non me ne frega niente della tua opinione. Non la accetto», ha dichiarato nell'edizione di agosto 2024. «Le opinioni degli altri su di me non sono affar mio».

Christina, madre di due figli, Max, 16 anni, e Summer, 9 anni, ha anche riflettuto sulle sfide legate all'autostima che ha affrontato da adolescente nel mondo dello spettacolo.

«I tuoi figli risvegliano in te cose che non vuoi che vivano anche loro», ha spiegato. «È quasi come rivivere tutto da capo».