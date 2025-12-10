Christina Aguilera

La popstar Christina Aguilera anticipa l'uscita di musica inedita e conferma un documentario autobiografico in lavorazione da anni, definito il suo progetto più intimo.

Covermedia Covermedia

Christina Aguilera è pronta a mostrarsi in versione integrale.

Ospite del «Jennifer Hudson Show», la cantante anticipa un nuovo capitolo artistico accompagnato da un documentario «molto personale» che racconta la sua storia oltre il palcoscenico.

Durante l'intervista, Jennifer Hudson le ha chiesto anche se avesse ancora brani inediti tenuti da parte. «Ci sono alcune cose lungo il percorso, ma probabilmente rimarranno per sempre in un caveau. Ma c'è nuova musica che sto facendo».

E ha aggiunto: «Mi prendo il mio tempo per essere davvero riflessiva su ciò che pubblico. Non sono il tipo che dice "continuiamo a sfornare musica". L'integrità per me conta. Ho un messaggio da trasmettere e mi piace assorbire ciò che accade nel mondo e ciò che mi muove, per metterci davvero un pensiero».

«Arriverà un progetto davvero personale»

Poi l'annuncio che i fan aspettavano: «Arriverà un progetto davvero personale. Si collegherà a un documentario molto intimo che stiamo girando da alcuni anni», ha rivelato la cantante 44enne.

Il documentario, annunciato nel 2022 da Time Studios e Roc Nation, racconterà la carriera e la vita della popstar. La regista Ting Poo aveva definito un onore «raccontare la storia della persona dietro la musica», sottolineando il potenziale ispirazionale del progetto. La data d'uscita, per ora, resta avvolta nel mistero.

Sul fronte discografico, Aguilera non pubblica un album in inglese dal 2018, anno di «Liberation». Nel 2022 è arrivato «Aguilera», il suo disco in spagnolo.

Intanto è tornata sulla scena con la traccia natalizia «My Favorite Things (Live from the Eiffel Tower)», parte del film natalizio «Christina Aguilera: Christmas in Paris», che sarà proiettato in sale selezionate il 14 e il 21 dicembre.