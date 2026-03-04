Christina Applegate

L'attrice di «Sposati... con figli» svela i dettagli della lotta personale che ha segnato gli anni della sua fama nella serie.

Nel suo atteso memoir, «You With the Sad Eyes», Christina Applegate rivela un capitolo oscuro della sua vita, troppo a lungo celato dietro il sorriso della sua Kelly Bundy.

L'attrice, che ha interpretato la figlia ribelle della famiglia Bundy dal 1986, condivide la sua dolorosa esperienza con l'anoressia, un disturbo alimentare che l'ha accompagnata per anni, nonostante il suo successo.

«Se dovevo mangiare qualcosa di mostruosamente grande come un bagel, lo svuotavo e forse mangiavo metà, o metà di metà», scrive Applegate. «Quello sarebbe stato il mio apporto alimentare per un'intera giornata».

A volte, la punizione era più drastica: «Non mangiavo affatto». Così, la taglia 0 diventava la sua cifra, tanto che i costumisti di «Sposati... con figli» dovevano spesso modificare i suoi abiti. La sua ossessione per il corpo e la ricerca costante di perfezione l'hanno spinta a definire la propria vita attraverso l'immagine e la percezione esterna.

A quei tempi, l'attrice ironizzava dicendo che, se le sue ossa dell'anca non fossero state le prime a entrare in una stanza, sarebbe stata in sovrappeso. Una battuta che ora suona amara e che, nel suo memoir, diventa un grido di consapevolezza.

Applegate confessa che questo approccio distruttivo l'ha «sepolta in un buco» mentre cercava di combattere con la propria immagine.

La trasformazione del suo personaggio

La trasformazione del suo personaggio in «Sposati... con figli» è stata una risposta diretta alle aspettative del pubblico, ma anche al suo stesso malessere.

Con il passare delle stagioni, la sua Kelly Bundy si è evoluta infatti in un'icona della provocazione. «Alla quinta stagione, quando entravo nella stanza con una giacca di pelle frangiata sopra una maglietta rossa corta, la reazione del pubblico era talmente forte che la scena si interrompeva per qualche secondo, con urla e fischi», ricorda.

Oggi, quella stessa scena la fa rabbrividire, e con un po' di amarezza aggiunge: «Lo show era decisamente volgare, e oggi non avrebbe nemmeno una possibilità di essere prodotto».