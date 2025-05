A Christina Applegate è stata diagnosticata la SM quattro anni fa (foto d'archivio). Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Quattro anni dopo la diagnosi di sclerosi multipla, Christina Applegate racconta le sfide della sua vita quotidiana in un nuovo podcast. L'attrice è commossa: «Non esco più di casa».

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Nel suo podcast con Conan O'Brien, l'attrice Christina Applegate parla apertamente della sua vita con la sclerosi multipla, caratterizzata da forti dolori, depressione e isolamento sin dalla sua diagnosi nel 2021.

L'attrice descrive la sua vita quotidiana come a malapena gestibile: è stata ricoverata più di 30 volte e ammette di non uscire quasi mai di casa.

Applegate parla anche della stigmatizzazione sociale e delle incomprensioni che circondano la sua malattia, ma rimane onesta e solidale con gli altri malati. Mostra di più

Christina Applegate (53 anni) ha parlato della sua vita con la sclerosi multipla (SM) in una conversazione nel podcast di Conan O'Brien. L'attrice, a cui è stata diagnosticata quattro anni fa, descrive la malattia come la cosa peggiore che abbia mai vissuto.

Dalla diagnosi del 2021 la sua vita è cambiata drasticamente.

La sclerosi multipla, una malattia autoimmune incurabile in cui il sistema immunitario attacca il tessuto nervoso, si manifesta in modo diverso in ogni persona colpita.

Applegate racconta i suoi primi sintomi, che sono iniziati con la perdita di equilibrio e un dolore insolito. Oggi dipende da un bastone da passeggio e descrive la sua vita quotidiana come un'agonia.

I disturbi fisici sono molteplici. L'attrice soffre di forti dolori, vomito e diarrea, che le sono già costati oltre 30 ricoveri in ospedale. La sua vita quotidiana è così impegnativa che spesso non sa come affrontarla. «È davvero molto difficile», ammette.

Un altro problema è la stigmatizzazione che incontra. Molte persone le chiedono come abbia «preso» la malattia, cosa che per lei è difficile da sopportare. Questi fraintendimenti le impongono un ulteriore peso.

«Non esco più di casa»

Durante la conversazione con O'Brien, che conosce da anni, Applegate è emotiva. Descrive una tipica «giornata da SM» come particolarmente difficile e ammette: «Non esco più di casa».

Il sostegno del conduttore, che si offre di piangere con lei, dimostra lo stretto legame tra i due.

Nonostante le sfide, l'attrice rimane aperta e onesta sulle sue esperienze, offrendo conforto e comprensione a molte persone che lottano con problemi simili.