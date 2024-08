Christopher Lambert in una foto del 2009. KEYSTONE

L'attore si sbottona sulla sua carriera e vita personale, inclusa la breve relazione con l'attrice e l'ammirazione per Monica Bellucci.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Christopher Lambert, celebre per il suo ruolo in «Highlander», ha avuto una vita sentimentale intensa e discussa.

Una delle relazioni più chiacchierate è stata quella con Alba Parietti.

«Forse in Italia se n'è parlato tanto, in Francia direi di no. È durata sei mesi, è finita perché le storie a distanza sono complicate. Alba è divertente, abile, iperattiva. Non abbiamo inseguito un'illusione: era una relazione reale», racconta Lambert. Mostra di più

Christopher Lambert, celebre per il suo ruolo in «Highlander», ha avuto una vita sentimentale intensa e discussa.

Una delle relazioni più chiacchierate è stata quella con Alba Parietti. «Forse in Italia se n'è parlato tanto, in Francia direi di no. È durata sei mesi, una storia breve, è finita perché le storie a distanza sono complicate. Alba è divertente, abile, iperattiva. Non abbiamo inseguito un'illusione: era una relazione reale», racconta Lambert.

L'attore, riflettendo sulla sua vita sentimentale, confessa di essere single da otto anni: «Ho una figlia di 30 anni, Eleonora, che è attiva in politica e vuol diventare attrice. Ha avuto una buona educazione».

Parlando di attrici, Lambert ha una particolare ammirazione per Monica Bellucci, anche se il loro incontro recente è stato breve: «L'ultima volta lavorava con la mia ex fidanzata, Sophie Marceau, e abbiamo solo potuto dirci ciao e arrivederci».

Ecco cosa pensa del movimento #MeToo

Riguardo al movimento #MeToo, Lambert lo considera «un movimento sacrosanto», ma avverte sui possibili eccessi: «Io, per dire, non entro più in ascensore solo con una donna, a meno che non sia la mia fidanzata».

Lambert rimane fedele ai generi cinematografici che lo hanno reso famoso: «Continuano a piacermi i film di fantasia e d'azione. Amo quelli che danno speranza, tipo «Pretty Woman». Il cinema è intrattenimento. Non mi attraggono quelli intellettuali».

Nonostante i successi, Lambert mantiene un approccio pragmatico: «Sono io a scegliere progetti e durata del mio impegno. Ho quattro film in cantiere». Inoltre, si dedica a diverse attività imprenditoriali: «Sono un business man: Internet, ristoranti e diversi hotel in Francia».

Riflettendo sulla sua carriera e sul passato, Lambert affronta anche un tema delicato: «È vero. Ho avuto un problema con l'alcol. Un giorno mi sono detto: ora basta. Mi stavo facendo del male».

Nonostante tutto, Lambert non prende troppo sul serio il suo status di sex symbol: «È divertente, purché non lo vivi in maniera seria».

Covermedia