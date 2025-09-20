Cillian Murphy

L'attore Cillian Murphy rinuncia alla preparazione maniacale per un'interpretazione spontanea in «Steve».

Covermedia Covermedia

Cillian Murphy sarà il protagonista di «Steve», film diretto da Tim Mielants e disponibile su Netflix dal 3 ottobre.

Conosciuto per la sua disciplina quasi monastica, l'attore premio Oscar ha scelto questa volta di rinunciare a mesi di isolamento e studio per abbracciare un approccio radicalmente diverso.

«Di solito mi chiudo in casa, leggo senza sosta, lavoro su accento e fisicità. Ma con «Steve» ho pensato: mi butto e vediamo cosa succede», ha dichiarato l'attore premio Oscar a The Metro.

«Volevo essere completamente presente e assorbire ciò che accadeva al personaggio mentre accadeva».

Ispirato al romanzo «Shy» di Max Porter, il film racconta la storia di un preside tormentato, a capo di un istituto per ragazzi con difficoltà di apprendimento. Un ruolo che Murphy sente vicino anche per ragioni personali: i suoi genitori sono entrambi insegnanti in pensione.

«Steve è costantemente in affanno, sempre un passo indietro, emotivamente e a livello di risorse», ha aggiunto l'attore, convinto che l'improvvisazione fosse il modo migliore per restituirne l'umanità fragile e vulnerabile.