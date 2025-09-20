  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Cillian Murphy cambia metodo di recitazione: «Mi butto e vediamo cosa succede»

Covermedia

20.9.2025 - 13:00

Cillian Murphy
Cillian Murphy

L'attore Cillian Murphy rinuncia alla preparazione maniacale per un'interpretazione spontanea in «Steve».

Covermedia

20.09.2025, 13:00

20.09.2025, 13:03

Cillian Murphy sarà il protagonista di «Steve», film diretto da Tim Mielants e disponibile su Netflix dal 3 ottobre.

Conosciuto per la sua disciplina quasi monastica, l'attore premio Oscar ha scelto questa volta di rinunciare a mesi di isolamento e studio per abbracciare un approccio radicalmente diverso.

«Di solito mi chiudo in casa, leggo senza sosta, lavoro su accento e fisicità. Ma con «Steve» ho pensato: mi butto e vediamo cosa succede», ha dichiarato l'attore premio Oscar a The Metro.

«Volevo essere completamente presente e assorbire ciò che accadeva al personaggio mentre accadeva».

Ispirato al romanzo «Shy» di Max Porter, il film racconta la storia di un preside tormentato, a capo di un istituto per ragazzi con difficoltà di apprendimento. Un ruolo che Murphy sente vicino anche per ragioni personali: i suoi genitori sono entrambi insegnanti in pensione.

«Steve è costantemente in affanno, sempre un passo indietro, emotivamente e a livello di risorse», ha aggiunto l'attore, convinto che l'improvvisazione fosse il modo migliore per restituirne l'umanità fragile e vulnerabile.

I più letti

Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Dopo la morte di Robert Redford c'è un patrimonio di 200 milioni di dollari in attesa di eredi
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione
Bella Hadid ricoverata per la malattia di Lyme: ecco le foto dall'ospedale

Altre notizie

«È diventata bellissima». L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?

«È diventata bellissima»L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?

«Mi dispiace se sparisco sempre». Bella Hadid ricoverata per la malattia di Lyme: ecco le foto dall'ospedale

«Mi dispiace se sparisco sempre»Bella Hadid ricoverata per la malattia di Lyme: ecco le foto dall'ospedale

Serie. Carolina Crescentini è Adelina Tattilo in «Mrs Playmen» su Netflix

SerieCarolina Crescentini è Adelina Tattilo in «Mrs Playmen» su Netflix