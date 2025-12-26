Cillian Murphy

«Peaky Blinders: The Immortal Man» porta la saga al cinema tra guerra, potere e conti irrisolti.

Covermedia Covermedia

Cillian Murphy riaccende il mito di Tommy Shelby nel film «Peaky Blinders: The Immortal Man», capitolo conclusivo della saga cult che approda al cinema dopo il successo televisivo.

Il primo trailer ufficiale, diffuso da Netflix, conferma il ritorno del leader dei Peaky Blinders in uno scenario inedito: l'Europa all'inizio della Seconda guerra mondiale.

Ambientato nei primi anni Quaranta, il film riprende la storia dopo il finale della serie BBC, mostrando un Tommy Shelby più cupo e segnato, riemerso da un periodo di isolamento in un mondo sconvolto dal conflitto globale.

Nel teaser, una voce fuori campo si interroga su che fine abbia fatto l'uomo che dominava Birmingham, mentre Shelby pronuncia una frase chiave: «Non sono più quell'uomo».

Un passaggio che anticipa una trasformazione profonda del personaggio e lascia intuire una narrazione più introspettiva, dove il passato pesa quanto le nuove minacce.

Il film debutterà nel 2026

Accanto a Cillian Murphy tornano interpreti storici come Stephen Graham, Sophie Rundle e Packy Lee. Il cast si amplia con nuovi ingressi di rilievo, tra cui Rebecca Ferguson, Barry Keoghan e Tim Roth, chiamati a dare ulteriore spessore all'universo dei Peaky Blinders in un contesto bellico di respiro internazionale.

La regia è affidata a Tom Harper, mentre la sceneggiatura resta nelle mani di Steven Knight, creatore della serie. Una continuità creativa che garantisce coerenza stilistica e tematica: al centro restano il potere, la colpa e il destino, ora amplificati dalla guerra.

Il film arriverà nel 2026 con una distribuzione selezionata nelle sale e successivo debutto su Netflix.

Murphy figura anche tra i produttori esecutivi, confermando un coinvolgimento diretto nel progetto e l'impegno a chiudere definitivamente il cerchio narrativo di Tommy Shelby.