  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco come Emerald Fennell rivisita «Cime tempestose» e sciocca il pubblico

Covermedia

9.8.2025 - 13:00

Jacob Elordi
Jacob Elordi

Con Margot Robbie e Jacob Elordi, la regista promette una versione audace e abrasiva del classico di Brontë.

Covermedia

09.08.2025, 13:00

09.08.2025, 16:23

Quanto può spingersi oltre un adattamento cinematografico? Emerald Fennell sembra volerlo scoprire. Al primo test screening del suo «Cime tempestose», il pubblico ha reagito definendolo «aggressivamente provocatorio» e «tonalmente abrasivo».

Con protagonisti Margot Robbie (Catherine Earnshaw) e Jacob Elordi (Heathcliff), il film si allontana nettamente dai toni tradizionali del romanzo di Emily Brontë, introducendo scene esplicite e di grande impatto emotivo.

Tra le sequenze più chiacchierate, secondo The Independent, c'è una scena iniziale che mescola un'esecuzione pubblica con risvolti grotteschi e sensuali, suscitando reazioni forti nel pubblico.

Un testimone ha raccontato di aver assistito a momenti di «masturbazione volutamente fastidiosa», rapporti sessuali con frustini e inquietanti immagini simboliche come tuorli d'uovo e impasto di pane. Dettagli che richiamano la tradizione dell'estetica disturbante cara a Fennell, già nota per Saltburn.

Sono parole dure, ma è proprio questa forza visiva che l'autrice sembra cercare: una versione di «Cime tempestose» che scuote e divide, un'autentica scossa creativa per il genere.

I più letti

Brignone dopo la brutta caduta: «Vedo la Federica atleta solo con il binocolo»
Putin costruisce e vende appartamenti con vista mare sopra le macerie in Ucraina
Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video
Manca la birra in frigo, uomo uccide una svizzera a Maiorca
La rendita delle pensioni svizzere sta diventando sempre più bassa

Altre notizie

Ecco Phinnaeus. A torso nudo e senza protezioni: il video che ha sorpreso anche la mamma Julia Roberts

Ecco PhinnaeusA torso nudo e senza protezioni: il video che ha sorpreso anche la mamma Julia Roberts

Citati in giudizio. Paris Jackson contro gli esecutori dell'eredità di papà Michael: «Si sono intascati i soldi»

Citati in giudizioParis Jackson contro gli esecutori dell'eredità di papà Michael: «Si sono intascati i soldi»

Cinque anni dopo Sanremo 2020. Morgan rompe il silenzio: «Con Bugo ho vinto io, ecco com'è andata davvero»

Cinque anni dopo Sanremo 2020Morgan rompe il silenzio: «Con Bugo ho vinto io, ecco com'è andata davvero»