Jacob Elordi

Con Margot Robbie e Jacob Elordi, la regista promette una versione audace e abrasiva del classico di Brontë.

Covermedia Covermedia

Quanto può spingersi oltre un adattamento cinematografico? Emerald Fennell sembra volerlo scoprire. Al primo test screening del suo «Cime tempestose», il pubblico ha reagito definendolo «aggressivamente provocatorio» e «tonalmente abrasivo».

Con protagonisti Margot Robbie (Catherine Earnshaw) e Jacob Elordi (Heathcliff), il film si allontana nettamente dai toni tradizionali del romanzo di Emily Brontë, introducendo scene esplicite e di grande impatto emotivo.

Tra le sequenze più chiacchierate, secondo The Independent, c'è una scena iniziale che mescola un'esecuzione pubblica con risvolti grotteschi e sensuali, suscitando reazioni forti nel pubblico.

Un testimone ha raccontato di aver assistito a momenti di «masturbazione volutamente fastidiosa», rapporti sessuali con frustini e inquietanti immagini simboliche come tuorli d'uovo e impasto di pane. Dettagli che richiamano la tradizione dell'estetica disturbante cara a Fennell, già nota per Saltburn.

Sono parole dure, ma è proprio questa forza visiva che l'autrice sembra cercare: una versione di «Cime tempestose» che scuote e divide, un'autentica scossa creativa per il genere.