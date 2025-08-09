Ecco comeEmerald Fennell rivisita «Cime tempestose» e sciocca il pubblico
Covermedia
9.8.2025 - 13:00
Con Margot Robbie e Jacob Elordi, la regista promette una versione audace e abrasiva del classico di Brontë.
Covermedia
09.08.2025, 13:00
09.08.2025, 16:23
Covermedia
Quanto può spingersi oltre un adattamento cinematografico? Emerald Fennell sembra volerlo scoprire. Al primo test screening del suo «Cime tempestose», il pubblico ha reagito definendolo «aggressivamente provocatorio» e «tonalmente abrasivo».
Con protagonisti Margot Robbie (Catherine Earnshaw) e Jacob Elordi (Heathcliff), il film si allontana nettamente dai toni tradizionali del romanzo di Emily Brontë, introducendo scene esplicite e di grande impatto emotivo.
Tra le sequenze più chiacchierate, secondo The Independent, c'è una scena iniziale che mescola un'esecuzione pubblica con risvolti grotteschi e sensuali, suscitando reazioni forti nel pubblico.
Un testimone ha raccontato di aver assistito a momenti di «masturbazione volutamente fastidiosa», rapporti sessuali con frustini e inquietanti immagini simboliche come tuorli d'uovo e impasto di pane. Dettagli che richiamano la tradizione dell'estetica disturbante cara a Fennell, già nota per Saltburn.
Sono parole dure, ma è proprio questa forza visiva che l'autrice sembra cercare: una versione di «Cime tempestose» che scuote e divide, un'autentica scossa creativa per il genere.