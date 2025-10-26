  1. Clienti privati
Lutto nel cinema Addio a June Lockhart, la star di «Lassie» e «Lost in Space»

SDA

26.10.2025 - 08:15

L'attrice June Lockhart (a destra), famosa tra l'altro per i ruoli televisivi in Lassie (foto d'archivio)
L'attrice June Lockhart (a destra), famosa tra l'altro per i ruoli televisivi in Lassie (foto d'archivio)
Keystone

June Lockhart, l'attrice famosa per ruoli televisivi in Lassie e Lost in Space, è morta a Santa Monica all'età di 100 anni. Con una carriera alle spalle di una novantina di anni, era una delle ultime sopravvissute dell'epoca d'oro di Hollywood.

Keystone-SDA

26.10.2025, 08:15

26.10.2025, 09:17

Figlia unica di attori, June Lockhart aveva recitato in film e televisione: tra i suoi crediti cinematografici ci sono «A Christmas Carol» (la figlia di Bob Cratchit interpretato da suo padre con la madre nel ruolo della moglie), l'altro film di Natale, «Meet Me in St. Louis», e «She-Wolf of London».

Conclusi i sei anni dell'esperienza di «Lassie», era partito «Lost in Space», in cui aveva avuto la parte della madre in una famiglia di coloni spaziali. Appassionata dello spazio, nel 2014 aveva ricevuto la medaglia della Nasa. June Lockhart aveva avuto due stelle sulla Hollywood Walk of Fame, una per il cinema e l'altra per la tv.

