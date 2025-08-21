  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Cinque secondi» Il nuovo film di Paolo Virzì dal 30 ottobre al cinema

Covermedia

21.8.2025 - 16:30

Paolo Virzì
Paolo Virzì

Valerio Mastandrea è Adriano Sereni, un uomo chiuso nel passato che si ritrova a condividere la villa con un gruppo di giovani. Da qui prende forma «Cinque secondi», il nuovo film di Paolo Virzì in uscita il 30 ottobre.

Covermedia

21.08.2025, 16:30

21.08.2025, 16:36

Adriano Sereni ha il volto intenso di Valerio Mastandrea.

È un uomo solitario, che vive in una villa decadente, incapace di fare i conti con il proprio passato. La sua routine viene spezzata dall'arrivo di un gruppo di ragazzi: decidono di occuparne gli spazi, ridare vita ai vigneti abbandonati, cambiare il ritmo del tempo. Da qui prende forma «Cinque secondi», il nuovo film di Paolo Virzì in uscita il 30 ottobre.

La convivenza forzata si trasforma presto in confronto. Al centro c'è Matilde, interpretata da Galatea Bellugi, giovane erede della villa, incinta e determinata a difendere le proprie scelte.

Accanto a lei, Valeria Bruni Tedeschi, Ilaria Spada e Anna Ferraioli Ravel completano un cast che intreccia generazioni, conflitti e alleanze inattese.

Scritto da Paolo Virzì con Francesco Bruni e Carlo Virzì, il film unisce il realismo sociale alla dimensione intima dei sentimenti. Il titolo, «Cinque secondi», richiama quei momenti sospesi in cui tutto può cambiare: il tempo di un incontro, di una decisione, di un gesto che ribalta le vite.

Prodotto da Greenboo e Indiana Production con Motorino Amaranto, in collaborazione con Sky, il film sarà distribuito da Vision Distribution. Dopo il successo di «La pazza gioia» e «Ella & John», Virzì torna a raccontare l'Italia attraverso un microcosmo familiare, dove il passato e il futuro si scontrano... e forse si riconciliano.

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?»
Alessandra Amoroso risponde alle critiche: «Il mio pancione ti dà fastidio?»
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video

Altre notizie

Durante il tour. Alessandra Amoroso risponde alle critiche: «Il mio pancione ti dà fastidio?»

Durante il tourAlessandra Amoroso risponde alle critiche: «Il mio pancione ti dà fastidio?»

Star dei fornelli. Chiara Pavan: «Chiamatemi cheffe. Se la parola esiste, perché non usarla?»

Star dei fornelliChiara Pavan: «Chiamatemi cheffe. Se la parola esiste, perché non usarla?»

Molti vicini VIP. Orlando Bloom e la nuova vita da single a Miami in una villa da sogno

Molti vicini VIPOrlando Bloom e la nuova vita da single a Miami in una villa da sogno