Paolo Virzì

Valerio Mastandrea è Adriano Sereni, un uomo chiuso nel passato che si ritrova a condividere la villa con un gruppo di giovani. Da qui prende forma «Cinque secondi», il nuovo film di Paolo Virzì in uscita il 30 ottobre.

Adriano Sereni ha il volto intenso di Valerio Mastandrea.

È un uomo solitario, che vive in una villa decadente, incapace di fare i conti con il proprio passato. La sua routine viene spezzata dall'arrivo di un gruppo di ragazzi: decidono di occuparne gli spazi, ridare vita ai vigneti abbandonati, cambiare il ritmo del tempo. Da qui prende forma «Cinque secondi», il nuovo film di Paolo Virzì in uscita il 30 ottobre.

La convivenza forzata si trasforma presto in confronto. Al centro c'è Matilde, interpretata da Galatea Bellugi, giovane erede della villa, incinta e determinata a difendere le proprie scelte.

Accanto a lei, Valeria Bruni Tedeschi, Ilaria Spada e Anna Ferraioli Ravel completano un cast che intreccia generazioni, conflitti e alleanze inattese.

Scritto da Paolo Virzì con Francesco Bruni e Carlo Virzì, il film unisce il realismo sociale alla dimensione intima dei sentimenti. Il titolo, «Cinque secondi», richiama quei momenti sospesi in cui tutto può cambiare: il tempo di un incontro, di una decisione, di un gesto che ribalta le vite.

Prodotto da Greenboo e Indiana Production con Motorino Amaranto, in collaborazione con Sky, il film sarà distribuito da Vision Distribution. Dopo il successo di «La pazza gioia» e «Ella & John», Virzì torna a raccontare l'Italia attraverso un microcosmo familiare, dove il passato e il futuro si scontrano... e forse si riconciliano.