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TV Paola Perego torna con «Citofonare Rai2» e al suo fianco Paola Barale

Covermedia

23.3.2026 - 16:30

Paola Perego
Paola Perego

Il varietà del weekend di Rai 2 torna al doppio appuntamento e cambia volto accanto alla conduttrice.

Covermedia

23.03.2026, 16:30

23.03.2026, 16:32

Paola Perego torna su Rai2 e lo fa con una mossa precisa: allargare il raggio d'azione di «Citofonare Rai2».

Dal 4 aprile il programma non cambia identità, ma cambia dimensione, con un doppio appuntamento che lo trasforma in un presidio fisso del weekend.

La novità più evidente è l'arrivo di Paola Barale, chiamata a raccogliere l'eredità lasciata da Simona Ventura e a costruire una nuova complicità televisiva.

La conduttrice torinese resta il perno del format, mentre la presenza della showgirl introduce un tono più leggero e pop, pensato per affiancare e ampliare la narrazione già consolidata.

La formula resta la stessa

Nessuna rivoluzione strutturale: la formula resta quella del contenitore tra intrattenimento, ospiti e momenti corali.

A cambiare è la strategia, con un'espansione che punta a rafforzare il titolo e a renderlo più riconoscibile nel daytime di Rai2. Il cast dovrebbe confermare presenze ormai familiari, dai Gemelli di Guidonia a Gene Gnocchi, insieme a Rossella Erra e Simon & the Stars.

Il raddoppio diventa così la vera chiave di lettura. Non un nuovo programma, ma un'evoluzione mirata che gioca sulla continuità e sull'alchimia tra i volti in studio.

Con due giorni a disposizione e una coppia tutta da rodare, «Citofonare Rai2» si prepara a occupare stabilmente il fine settimana, puntando su una formula che cresce senza snaturarsi.

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