Ecco perché L'attrice Claire Foy confessa: «Non pensavo di arrivare a quarant'anni»

Covermedia

12.1.2026 - 11:50

Claire Foy
Claire Foy

La salute fragile, l'urgenza di vivere e i ruoli che hanno definito l'attrice di «The Crown».

Covermedia

12.01.2026, 11:50

12.01.2026, 11:55

Claire Foy non ha mai considerato il tempo come qualcosa di scontato.

Prima del successo e della consacrazione internazionale, l'attrice britannica ha convissuto a lungo con l'idea della precarietà fisica e della possibilità di non arrivare all'età adulta. Un pensiero che oggi racconta con lucidità, come una chiave profonda del suo modo di stare al mondo e sul set.

Da adolescente, la Foy ha affrontato problemi di salute seri. A 13 anni le viene diagnosticata un'artrite giovanile che la costringe alle stampelle; a 17 anni un tumore benigno dietro un occhio richiede un intervento chirurgico e una lunga terapia a base di steroidi.

Esperienze che hanno inciso non solo sul corpo, ma anche sulla percezione del futuro. «Per molto tempo non ero sicura di arrivare a 40 anni», ha raccontato l'attrice, spiegando come quella consapevolezza precoce della fragilità le abbia insegnato a non rimandare e a vivere tutto con maggiore intensità.

Non paura paralizzante, ma urgenza: la sensazione che ogni scelta dovesse avere un peso reale.

Claire Foy privilegia ruoli complessi e mai rassicuranti

Questa attitudine attraversa anche la sua carriera. Dopo l'enorme successo con «The Crown», che l'ha resa un volto globale, Claire Foy ha continuato a privilegiare ruoli complessi e mai rassicuranti, spesso segnati da perdita, silenzio e resistenza emotiva. Personaggi lontani dalla superficie patinata del divismo.

Il suo prossimo progetto cinematografico, «H Is for Hawk», conferma questa direzione: una storia di lutto e rinascita, ispirata al memoir di Helen Macdonald, in cui il rapporto con un rapace diventa metafora di controllo, dolore e trasformazione.

Oggi Claire Foy guarda avanti con maggiore equilibrio, ma senza dimenticare ciò che l'ha formata. Tra cinema d'autore e produzioni internazionali, continua a distinguersi per una qualità rara: portare sullo schermo una fragilità autentica, vissuta, mai esibita.

Una forza silenziosa che resta il suo segno più riconoscibile.

