Emanuele Filiberto ha vuotato il sacco. Imago

Emanuele Filiberto rivela che i Savoia sono rientrati più volte in Italia durante l'esilio, tra viaggi discreti, incontri pubblici e un divieto che, col tempo, aveva perso peso anche nei fatti.

Hai fretta? blue News riassume per te Emanuele Filiberto racconta che la famiglia Savoia è entrata più volte in Italia durante l'esilio, nonostante il divieto costituzionale in vigore fino al 2002.

Tra gli episodi citati figurano visite a Torino, in Sardegna e in Valle d’Aosta, oltre a un incontro con Gustav Thöni negli anni Settanta.

Il principe sostiene che l'esilio fosse ormai superato nei fatti già prima della sua abolizione ufficiale. Mostra di più

Gli sconfinamenti in Italia durante gli anni dell'esilio non sarebbero stati episodi isolati. A raccontarlo è Emanuele Filiberto di Savoia, che ammette come la sua famiglia sia rientrata più volte nel Paese nonostante il divieto imposto dalla XIII disposizione transitoria della Costituzione, in vigore fino al 2002 per i discendenti maschi dell'ex Casa Reale.

Tra i ricordi citati compaiono pranzi a Torino, brevi soggiorni in Sardegna e visite in Piemonte, spesso in compagnia del padre Vittorio Emanuele.

L'episodio raccontato da Gustav Thöni

A riportare l'attenzione sul tema è stata un'intervista concessa da Gustav Thöni, leggenda dello sci italiano, al «Corriere della Sera», che ha ricordato una visita ricevuta nel 1974 a Trafoi, dopo una vittoria in gigante a St. Moritz.

In quell'occasione, racconta Thöni, Vittorio Emanuele e Marina Doria si presentarono in albergo per salutare lo staff e lasciarono in dono un orologio da tavolo. Un episodio avvenuto quando l’esilio non era ancora formalmente concluso.

Contattato dallo stesso quotidiano, Emanuele Filiberto ha confermato il racconto: «Se Thöni lo ricorda, significa che è andata così». E ha spiegato che il padre, grande appassionato di sport, avrebbe deciso di incontrare il campione nonostante i divieti: «Lo sport era più forte di qualsiasi confine».

Viaggi brevi e controlli indulgenti

Secondo il racconto dell'erede di Casa Savoia, quello di Trafoi non sarebbe stato un caso unico. «Gli ingressi in Italia sono stati numerosi», ha spiegato, ricordando viaggi in Valle d'Aosta per visitare il Castello di Sarre, pranzi a Torino e trasferte in Sardegna.

Spostamenti brevi, spesso senza particolari difficoltà ai confini: «I carabinieri salutavano», racconta, aggiungendo che nei ristoranti l'accoglienza era cordiale e talvolta avvenivano incontri con esponenti della politica.

Il volo sopra il Piemonte con Umberto II

Tra gli episodi più significativi rievocati c'è anche un volo sopra il Piemonte insieme all'ultimo re d'Italia, Umberto II.

Vittorio Emanuele, pilota, avrebbe portato il padre in aereo partendo da Ginevra e sorvolando Torino e Racconigi, città natale del sovrano. «Non potevano atterrare, ma vedere quei luoghi dall'alto fu un momento molto intenso», ricorda Emanuele Filiberto, descrivendo l'emozione del nonno.

Una norma ormai superata

Pur riconoscendo la violazione della norma costituzionale, il principe sottolinea come, a suo giudizio, fossero stati prima di tutto i diritti della famiglia a essere lesi, un punto che sarebbe stato riconosciuto anche dalla Corte europea.

Con l'abolizione del divieto nel 2002 e il rientro ufficiale di Vittorio Emanuele in Italia, l'esilio appariva già da tempo anacronistico. La Repubblica era consolidata e le nuove generazioni conoscevano Emanuele Filiberto soprattutto come personaggio televisivo.

Il fatto che i controlli alle frontiere fossero spesso formali viene indicato come un segnale di quanto la disposizione appartenesse ormai al passato.

L'episodio ricordato da Thöni, raccontato anche nel suo libro «Una scia nel bianco», da poco in libreria ed edito da Rizzoli, rappresenta una delle tante conferme di una regola che, nei fatti, aveva già perso gran parte del suo significato.