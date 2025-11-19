  1. Clienti privati
Ecco cosa farà Clamoroso: Ariana Grande lascia la musica. «Seguo ciò che mi fa sentire viva»

ai-scrape

19.11.2025 - 15:16

Ariana Grande pronta a lasciuare la musica.
Keystone
Keystone

La celebre cantante si prepara a esplorare nuove avventure nel mondo del cinema, pur non escludendo un futuro ritorno alla musica. Prima, però, saluterà i fan con un tour speciale.

Nicolò Forni

19.11.2025, 15:16

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Ariana Grande annuncia una pausa dalla musica dopo il tour «Eternal Sunshine» del 2026, lasciando aperta la porta a un futuro ritorno.
  • L'artista si sposta verso Hollywood con nuovi ruoli in «Wicked», «American Horror Story» e nel film «Focker-in-law».
  • La scelta nasce dal bisogno di seguire ciò che la fa sentire viva: «Il teatro musicale e la comicità sono sempre stati la mia vera passione».
Mostra di più

Ariana Grande ha deciso di prendersi una pausa dalla musica, ma non prima di regalare ai suoi fan un'ultima esperienza live con il tour «Eternal Sunshine» nel 2026. «Sarà un momento speciale, sono davvero grata», ha dichiarato, lasciando aperta la possibilità di un ritorno in futuro.

La transizione verso il cinema sembra essere la nuova direzione per Ariana, attratta dal fascino di Hollywood.

Dopo il successo in «Wicked» e il suo sequel, ha già in programma ruoli significativi nella serie «American Horror Story» e nel film «Focker-in-law» di Ben Stiller. «Queste opportunità mi entusiasmano e mi stimolano», ha rivelato durante un'intervista con Amy Poehler nel podcast «Good Hang».

Tuttavia, l'impegno cinematografico è notevole, tanto che il tour d'addio è stato ridimensionato a un evento più contenuto, ma che Ariana affronta con entusiasmo. «Potrebbe passare molto tempo prima che si ripeta», ha ammesso.

La scelta di dedicarsi al cinema deriva dal desiderio di sentirsi più connessa con se stessa e la sua arte. «Ho trascorso anni concentrandomi sulla musica pop, ma il teatro musicale e la comicità sono sempre stati la mia passione. Seguire ciò che mi fa sentire viva è la cosa migliore per la mia anima e la mia arte», ha spiegato.

