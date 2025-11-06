  1. Clienti privati
Contro gli stereotipi in tv Claudia Gerini: «Accendo la tv e vedo la solita ragazza che gira la letterina mezza nuda»

6.11.2025 - 16:30

Claudia Gerini

L'attrice critica i ruoli femminili «decorativi» e invita a cambiare la narrazione.

06.11.2025, 16:33

Claudia Gerini torna a far discutere con un intervento diretto e senza filtri. Ospite del podcast «Tintoria», l'attrice ha espresso il suo disappunto verso la rappresentazione femminile nella televisione italiana, ancorata – a suo dire – a modelli superati.

«Accendo la tv e vedo la solita ragazza che gira la letterina mezza nuda», ha detto, alludendo a format che riportano alla memoria la televisione degli anni Novanta.

Le sue parole sono state lette da molti come una frecciata a Samira Lui, volto del game show «La Ruota della Fortuna», ma la Gerini non ha mai fatto nomi: «Non ce l'ho con nessuna in particolare, è un sistema che non evolve».

L'artista romana ha ribadito che le donne dovrebbero essere «protagoniste e non cornici», e che la tv, come il cinema, deve offrire figure femminili più complesse e autorevoli.

Il pubblico si è diviso: c'è chi la elogia per il coraggio di dire ciò che molti pensano, e chi la accusa di attaccare una collega più giovane.

Impegnata tra cinema e teatro, la 53enne sta lavorando a un nuovo film da protagonista e a un progetto di mentoring per giovani registe, con l'obiettivo di promuovere storie di donne che «non devono chiedere il permesso per esistere».

